„Die Kapazitäten vieler Firmen sind am Limit“, begründet SWG-Chefin Inge Klaan die Gründung der Objektmanagement GmbH.

Nordhausen. Eine Objektmanagement GmbH nimmt in Nordhausen im nächsten Monat ihre Arbeit auf.

SWG startet in Nordhausen mit einer Tochterfirma

Mit fünf Mitarbeitern will die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) mit ihrer neuen Objektmanagement GmbH ab Februar auf den Markt treten. Die Stellenausschreibungen würden derzeit vorbereitet, erklärte SWG-Chefin Inge Klaan.

Gesucht werden vor allem Allrounder mit Erfahrung für den Innenausbau, vorzugsweise Gas-/Wasserinstallateure im Sanitär- und Heizungsbereich und in der Anlagentechnik und im Elektrobereich. Gerade bei kleineren Arbeiten wie Rohrbrüchen, technischen Problemen an Wasser- und Heizungsanlagen erhofft sich Klaan dadurch deutliche Vorteile, weil man mit einer eigenen Mannschaft schneller reagieren könne. Im Sommer will die Tochtergesellschaft außerdem einen ersten Auszubildenden im Beruf Klempner- und Anlagentechnik einstellen.

Dem Wohnungsunternehmen falle es zunehmend schwerer, Handwerkeraufträge zu vergeben, weil die Kapazitäten vieler Firmen am Limit sind, schilderte Klaan. Das Tochterunternehmen soll deshalb langfristig das technische Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ausschließlich für die SWG erbringen.