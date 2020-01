Foto: DALI/DOVE via www.imago-images.de / imago images/ELIOTPRESS.ONLINE

Sylvie Meis und Niclas Castello im gemeinsamen Badeurlaub in Saint-Tropez.

Die Moderatorin will im Sommer den aus Neuhaus am Rennweg stammenden Niclas Castello heiraten.

Sylvie Meis spricht über Hochzeitspläne mit Thüringer Künstler

Die Moderatorin Sylvie Meis will ihren Freund, den Thüringer Künstler Niclas Castello, heiraten. Einem Medienbericht der Gala zufolge, solle die Hochzeit im kommenden Sommer stattfinden. „Wir werden in ganz kleinem Kreis in der Sonne heiraten, nur mit Familie und engsten Freunden. Es sollen ein paar ungezwungene, entspannte und emotionale Tage werden, romantisch und intim“, wird die 41-Jährige dort zitiert.

Einen großen „Showbiz-Zirkus“ solle es nicht geben. Meis‘ zukünftiger Ehemann, Niclas Castello, heißt eigentlich Norbert Zerbs und kommt aus dem thüringischen Neuhaus am Rennweg. Er arbeitet als Pop-Art-Künstler.

Meis nannte auch schon Details zu ihrem Kleid. Es sei helle und vom israelischen Couture-Labels Galia Lahav.