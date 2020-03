Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tabbs in Bad Tabarz nutzt Zwangs-Schließzeit zum Sanieren

Schon seit dem 15. März hat das Kur- und Familienbad Tabbs in Bad Tabarz wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die 56 Mitarbeiter wurden am gleichen Tag in einer Versammlung über die schwierige Situation informiert. Und die meisten blieben trotzdem erst einmal beschäftigt – auf jeden Fall noch bis zum 31. März. „Wir nutzen diese zwei Wochen für Revisionsarbeiten“, erklärt Wiebke Göring, Geschäftsführerin der Tabbs Vital GmbH, die das Bad betreibt. So übernehmen zum Beispiel Schwimmmeister jetzt Reinigungs- und Verschönerungsarbeiten. „Die meisten von ihnen haben einen handwerklichen Beruf. Das kommt uns zugute“, berichtet Wiebke Göring.

Lucas Krüger (links) und Gunther Türk, sonst als Schwimmmeister im Einsatz, bauen die aufgearbeiteten Bänke in einer der Tabbs-Saunen wieder ein. Foto: Claudia Klinger

So wie Gunther Türk, der Zimmermann ist und seine Kollegen beim Aufarbeiten sämtlicher hölzerner Saunaliegen anleitet. Die Sitzbänke werden abgeschliffen und überarbeitet und inzwischen wieder eingebaut. Wie die Saunalandschaft werde das komplette Bad zudem gründlich gereinigt. „Das machen wir sonst auch, aber jetzt können wir es in einem Rutsch erledigen – von den Schränken über die Fußböden bis zu den Fenstern.“ Allerdings werde im Tabbs auch saniert. „Wir setzen den energetischen Umbau fort“, macht Wiebke Göring aufmerksam. „Zudem haben wir die Sanierung der Filteranlage des Sportbeckens, die dieses Jahr ohnehin geplant war, vorgezogen.“ Das Becken ist deshalb derzeit fast leer, und Sebastian Adler, Martin Eitner sowie René Möller waten am Montag mit Gummistiefeln durch den Rest Wasser und schrubben den Boden. Es werden im Bad außerdem Pflanzen gereinigt, die Ablagen vor den Spiegeln erneuert, und an manchen Stellen wird gemalert. Sebastian Adler, Martin Eitner und René Möller reinigen das Sportbecken, dessen Filteranlage derzeit erneuert wird. Foto: Claudia Klinger Unterdessen sind im Freien Mitarbeiter des Bad Tabarzer Bauhofes dabei, die großen Steine am Rande des Ausschwimmbeckens wegzuräumen. Der Platz wird gebraucht, um die neue Abdeckung installieren zu können, mit der das zu starke Auskühlen des Wassers verhindert werden soll. Nebenan ist das große Außenbecken fertig vorbereitet für die Freibadsaison. Dominique Sagner, Prokuristin des Tabbs, erzählt, dass in der vergangenen Woche das Wetter perfekt gewesen sei für eine Grundreinigung und das Befüllen. „Ob die Freibadsaison bei uns allerdings wie geplant am 1. Mai beginnen kann, das weiß wegen der Corona-Krise derzeit niemand.“ Fest steht, dass ab 1. April gut 70 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit gehen müssen. „Es arbeiten dann nur noch ein Teil der Verwaltung und einige Techniker, denn wir fahren das Bad zwar herunter, um Energie zu sparen, aber wir brauchen trotzdem eine Grundwärme. Die Umwälzpumpen müssen laufen, und die Wasserqualität muss regelmäßig kontrolliert werden. Schließlich wollen wir, wenn es erlaubt wird, den Betrieb möglichst reibungslos wieder aufnehmen können“, sagt Wiebke Göring. Doch bei fehlenden Einnahmen würden die Fixkosten die Tabbs Vital GmbH natürlich stark belasten. „Wir haben jetzt erst einmal einen Antrag auf Soforthilfe gestellt.“ Mit den Krankenkassen seien Teilabrechnungen zu den bisher erbrachten Leistungen vereinbart worden, damit wenigstens dieses Geld fließe. Mit der Gemeinde steht die Tabbs-Chefin in engem Kontakt, schließlich ist Wiebke Göring auch Mitglied des Bad Tabarzer Corona-Krisenstabes, der sich mindestens einmal pro Woche trifft. Mehr als 70 Prozent der Mitarbeiter des Kur- und Familienbades müssen ab 1. April in Kurzarbeit gehen. Für geringfügig Beschäftigte (Mini-Jobber) gibt es diese Möglichkeit gesetzlich nicht. Ihre Arbeitsverhältnisse ruhen. Auf Grund der Schließung des Tabbs’ gibt es eine Verlängerung der aktuell gültigen Reha-Sport-Verordnungen in der Einrichtung um sechs Monate. In der Woche nach Ostern sollen alle, die ihre Telefonnummer hinterlassen haben, noch einmal angerufen und über die aktuelle Situation des Tabbs’ informiert werden, zum Beispiel hinsichtlich möglicher Wiedereröffnung, Rehasport- und Präventionskursen.