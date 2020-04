Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der offenen Gärtnerei in Schloßvippach

Blumen, so weit das Auge reicht, gibt es in der Gärtnerei Linzer in Schloßvippach. Heute, 25. April, zum Tag der offenen Gärtnereien, der gleichzeitig als Saisonauftakt für die Sommerbepflanzung gilt, sind Besucher unter Einhaltung aller derzeit notwendigen Vorkehrungen von 8 bis 14 Uhr Vor dem Erfurter Tor 2 in Schloßvippach willkommen. Neben Pelargonien und Begonien sind Petunien in leuchtenden Farben für Ampeln und Kübel in diesem Jahr beliebt. Neu im Angebot sind Artischockenpflanzen. Mit ihnen lasse sich südliches Flair in den Garten holen, sagt Günter Linzer, der mit Tipps zur Pflege nicht sparen wird. Mandy Güllmar hat sich schon mit den ersten Sommerblumen eingedeckt.