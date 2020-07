Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tami Rehr erhält einen Schülerpreis in Bleicherode

Traditionell verleiht der Landessportbund gemeinsam mit dem Thüringer Bildungsministerium an Absolventen der Regelschulen und Gymnasien den Pierre-de-Coubertin-Schülerpreis. Anliegen des Preises ist es, sportliche Leistungen in und außerhalb der Schule zu würdigen, Schüler für ihren ehrenamtlichen Einsatz auszuzeichnen und die Preisträger auch nach ihrer Schulzeit für ein Engagement im Sport zu motivieren. Die Jury aus Mitgliedern von Sportverbänden, Vereinen, Ministerien und der Lehrerschaft honoriert mit dem Preis, dass sich Sportler bereits in jungen Jahren dafür entschieden haben, ihr Hobby nicht nur für sich selbst, sondern im Interesse vieler und somit zum Wohle der Gesellschaft zu betreiben.

Die Erfüllung all dieser Kriterien bewog die Sportlehrer des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Bleicherode, Tami Leann Rehr als Preisträgerin vorzuschlagen. Sie habe sehr erfolgreich auf Regional- und Landesebene an Wettkämpfen im Rahmen der Schulsportwettkämpfe bei „Jugend trainiert“ in der Leichtathletik, im Handball, Volleyball und Beachvolleyball teilgenommen, berichtet Sportlehrer Johannes Eichhorn. Außerdem sei sie als Betreuerin und Wettkampfrichterin in der Leichtathletik für das Schillergymnasium sehr aktiv gewesen. Auf Vereinsebene gehöre sie der Handballmannschaft des SV Glückauf Bleicherode an, wo sie ebenfalls als Übungsleiterhelferin fungiere.