Tango – eine Sprache mit dem Körper, ganz ohne Worte

Tango – ein Tanz mit Magie. Muss man können. Um Tango zu lernen, gibt es seit vielen Jahren in Erfurt eine Tango-Schule. Wissen die wenigsten. Die Tanzfreaks haben sie längst am Anger entdeckt. Seit 2006 lehrt man dort die Kunst dieses lateinamerikanischen Tanzes, der zu den Standardtänzen zählt und der seit 1920 einen weltweiten Aufstieg genommen hat. Erfunden wurde er freilich zwischen 1850 und 1900 in Argentinien.

Silvina Machado und ihr Mann Hector Corona sind Argentinier. Sie kommen aus Santa Fe de la Vera Cruz. Luftlinie nach Erfurt: rund 11.500 Kilometer. Die Strecke hat das Ehepaar im August zurückgelegt. In die neue Heimat. Die beiden sind leidenschaftliche Tangotänzer. Und vor allem Tangolehrer. Und als diese wollen sie hier Fuß fassen. In der Tangoschule Esquina del Tango am Anger. Bei ihrem Freund Klaus Frölich und seiner Frau Maike.

Wer in Erfurt über den Tango Argentino redet und ihn erlernen will, kommt an Maike und Klaus Frölich nicht vorbei. Der Tango Argentino ist die Ur-Form dieses Tanzes mit der erotischen Komponente. Der Tango, den die Tanzschulen lehren, ist nur eine Abwandlung, die, wie zu hören ist, den Engländern zu verdanken sein soll, die den Tango nach Europa brachten. Der exportierte Tango ist viel raumgreifender, als der Tango Argentino. Der wird eng getanzt, auf Bierdeckelgröße. Die körperliche Nähe dabei führt immer wieder dazu, dass da einiges hinein interpretiert wird. Kein Wunder, dass man gern kolportiert, Tango sei der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens.

Silvina lächelt bei diesem Spruch. Die körperliche Nähe beim Tango werde in Europa und in seinem Ursprungsland Argentinien ganz unterschiedlich ausgelegt. In ihrer Heimat werde Tango sehr eng mit vielen verführerisch wirkenden Figuren getanzt, sodass da eine erotische Komponente hineinspiele, ohne dass es aber zwangsläufig eine sein müsse. Hierzulande führe das gern zu Fehldeutungen.

Sie muss es wissen. Silvina Machado ist 41. Seit über 20 Jahren tanzt sie Tango. Vor 16 Jahren hat sie als Tanzlehrerin in Santa Fe begonnen. „Ich bin total verliebt in diesen Tanz“, sagt sie und lacht ihren Mann an. Hector Corona (53) ist seit 25 Jahren im Tango-Tanzgeschäft. Seit 20 Jahren leben sie zusammen, seit 12 Jahren sind sie verheiratet. In ihrer Heimatstadt Santa Fe gab es keine Tangolehrer. Wer Tango ernsthaft lernen wollte, musste ins 520 Kilometer entfernte Buenos Aires. Dort ist die Tango-Hochburg. Zwei Jahre Tangolehrer in Santa Fe, dann merkte das Paar, so richtig funktioniert es doch nur in Buenos Aires. Sie machten sich selbstständig, arbeiteten als Tanzlehrer in der renommierten Escuela de Tango de Buenos Aires. Seit 2007 legen sie „Europa-Tourneen“ für zwei, drei Monate ein.

Klaus Frölich (63) haben sie in Argentinien kennengelernt. Der Tango-Besessene ist bestimmt ein Dutzend Mal die 11.500 Kilometer geflogen. Frölichs Leidenschaft begann in den 90er-Jahren. Da traf er auf ein argentinisches Orchester bei einer Firmeneröffnung. Und es war um ihn geschehen. Erste Kontakte entstanden. Und er wurde stets sehr offen und freundlich empfangen. Seit 1998 lehrt er den argentinischen Tango in Erfurt. 2003 hat er seine Ausbildung als Tangolehrer im Andenstaat abgeschlossen.

Nun hat er Silvina und Hector eingeladen. Und Martina, die zwei Jahre alte Tochter. Sie haben seit August bei Frölichs gewohnt. Und beschlossen zu versuchen, als Tangolehrer in Deutschland, besser gesagt in Erfurt, Fuß zu fassen. „Ich habe ihnen angeboten, in der Esquina del Tango Unterricht zu geben“, sagt Frölich. Es scheint zu passen. Jetzt steigen Silvina und Hector voll in den Unterricht ein. Tango aus erster Hand, das hat etwas.

„Wir möchten ein paar Jahre hier bleiben“, sagt Hector. Wenn sich Töchterchen Martina gut eingewöhnt, auch länger, ergänzt Silvina. Zwar fehle die Familie, aber einmal im Jahr ist Urlaub in Argentinien geplant. Ansonsten wird fast täglich geskypt. Und Deutsch gelernt. Bei Silvina klappt es schon hervorragend, Hector büffelt täglich auf der Volkshochschule.

Der Einzug in eine eigene Wohnung steht bevor. Ihr Visum mit Einwanderungsgenehmigung gilt für ein Jahr, muss dann erneuert werden. Was bei den Bürokraten nicht so einfach sei, sagt Frölich. Das Einfühlungsvermögen tendiere gegen Null. Manchmal sei er kurz vorm Platzen gewesen, als er seine Freunde durch die Ämter begleitete.

„Ich liebe Erfurt, gerade jetzt, in der Adventszeit. Und diese Altstadt mit den Fachwerkhäusern, einfach herrlich“, schwärmt Silvina strahlend. Die Erfurter seien sehr hilfsbereit bei ihrem Start in einen neuen Lebensabschnitt. Eine Schülerin habe ihr gar ein Fahrrad geschenkt. In Argentinien nicht üblich.

Die kleine Familie freut sich auf Weihnachten. „Empanadas, es gibt Empanadas.“ Silvina überlegt nicht lange. Die gefüllten Teigtaschen werden Maike und Klaus ebenso munden. Man feiert, wie bei Freunden nicht unüblich, gemeinsam. Und dann bereiten sich schon alle auf die Tango-Silvesterparty vor. Mit Tango ins neue Jahr. Mal was anderes. Auch wenn die deutschen Tangotänzer anfangs immer etwas hüftsteif seien, wie Silvina beobachtet hat. Das gebe sich aber bald. Denn man lernt schnell, dass Tango eine Sprache mit dem Körper ist, die ganz ohne Worte auskommt.