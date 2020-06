Miles Shane lädt ein zum Hip-Hop-Workshop in Sömmerda.

Sömmerda. Tanzen lernen ja, Übernachtung nein, Teilnehmerzahl begrenzt – also schnell anmelden für Workshop.

Tanzen mit Miles Shane in Sömmerda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tanzen mit Miles Shane in Sömmerda

Zu einem Hip-Hop-Workshop lädt der ASB-Kreisverband Sömmerda vom 20. bis 24. Juli in das Familienzentrum in der Lucas-Cranach-Straße ein. Täglich von 8 bis 17 Uhr können Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren zusammen mit Tänzer und Sänger Michael Schillinger alias Miles Shane neue Tanzschritte ausprobieren. Wie Schillinger mitteilt, findet der Workshop aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ohne Übernachtung statt, auch die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind direkt im Familienzentrum oder unter der Telefonnummer 03634 / 320968 möglich. Der Workshop kostet 99 Euro, die Verpflegung ist inbegriffen.