Taxifahren wird in Thüringen teurer

Taxi-Kunden müssen sich in Thüringen in den nächsten Jahren auf steigende Tarife einstellen. Das kündigte Martin Kammer, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes des Verkehrsgewerbes, an.

Ab Januar wird es bereits eine „leichte Tariferhöhung in Nordhausen“ geben, weitere Anpassungen könnten laut Kammer 2020 folgen. „Denn fast überall sind wir an der Grenze zur Unwirtschaftlichkeit, manche bangen um ihre Existenz.“ Und das, obwohl Thüringen mit seinen Tarifen schon im vorderen Drittel der Bundesländer liegt. Die Preise fallen jedoch auch im Freistaat je nach Region unterschiedlich aus, sie hängen zudem von Tag- und Nachtfahrten ab. Im Mittelwert bezahlen Kunden 15,97 Euro für 5 Kilometer, 26,73 für 10 und 48,25 für 20. Im Kurzstreckenbereich fallen in den größeren Städten – voran Erfurt – die höchsten Kosten an.

In Thüringen rollen nach Angaben des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur derzeit 950 Taxen, die von 540 Unternehmen betreut werden. „Viele haben nur ein Fahrzeug“, erläutert Kammer, die Zahlen seien in den vergangenen Jahren „ziemlich stabil“.

Kammer gesteht aber ein, dass es in manchen Gebieten schwierig geworden ist, ein Taxi zu erhalten. Vor allen im ländlichen Bereich wäre die Versorgungsleistung nicht ständig gewährleistet, es müssten Wartezeiten eingeplant werden beziehungsweise die Bestellung deutlich früher erfolgen. Die Konkurrenz im Taxi-Geschäft sei vor allem in den Städten groß – aber selbst dort sind Taxis nicht immer verfügbar. In großen Städten wie Eisenach, Erfurt, Jena und Weimar rollen die Taxis zwar auch nachts, aber nicht so häufig wie am Tag. Noch schwieriger sei es Städten wie Gera, Gotha, Nordhausen oder Suhl, wie jüngst eine Umfrage unter Taxi-Unternehmen ergab.

Um jedoch flächenmäßig annähernd ausgelastet und finanziell rentabel zu sein, würden die meisten Unternehmen inzwischen andere Möglichkeiten als nur den regulären Transport nutzen. Dazu zählen die Kranken-, Schüler- und Behindertenbeförderung. Ein Unternehmer benötigt laut Martin Kammer ungefähr 400 Euro netto pro Schicht, um kostendeckend arbeiten zu können.

Der Verkehrsgewerbe-Chef hält den Beruf eines Taxifahrers trotz der schwierigen Gesamtsituation nach wie vor für attraktiv. „Allein, weil man immer wieder mit Leuten in Kontakt kommt und bei der Arbeit auch noch viel von Thüringen sieht.“

Kostensteigerung durch Mindestlohn setzt die Unternehmen in Zugzwang

Die steigenden Kosten für Taxifahrten und die Ausdünnung des Angebots in den Nachtstunden und an Wochenenden sind auch Folge der Einführung des Mindestlohnes.

Die Einhaltung des Mindestlohnes im Taxigewerbe wird in Thüringen vom Hauptzollamt Erfurt geprüft. Bei den Kontrollen wird auch kontrolliert, ob Arbeitnehmer zusätzlich zu ihrem Lohn Sozialleistungen erhalten und ob ausländische Arbeitnehmer die notwendigen Genehmigungen vorweisen können.

Die heimischen Taxi-Unternehmen sind im Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes zusammengeschlossen. Die 1990 gegründete Organisation ist gleichermaßen Arbeitgeber- und Interessenverband. Er betreut neben Taxi- und Mietwagenfirmen auch Fuhrunternehmen, Speditionen, Möbelspediteure, Kurier und Express-Dienstleister, Logistiker sowie einige Busunternehmen.