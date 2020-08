Urlaub in der Heimat: Diese fünf Seen sind lohnende Reiseziele

Tchibo hat jetzt ein teures Wohnwagenboot im Angebot

Ein Wohnwagen, der gleichzeitig Boot sein kann – eine Idee, der zur Corona-Urlaubssaison 2020 passt

Tchibo hat so ein Wohnwagenboot nun in sein Angebot aufgenommen

Das Angebot trifft einen Trend: Zulassungen für mobile Unterkünfte sind zuletzt deutlich angestiegen

In Deutschland ist die Urlaubssaison in vollem Gange und die Corona-Pandemie treibt viele Urlauber in Wohnwagen. Allein im Juni nahmen die Neuzulassungen der mobilen Unterkünfte laut dem deutschen Kraftfahrt-Bundesamt um 65 Prozent zu. Passend dazu hat nun auch Tchibo sein Angebot angepasst – mit einem Wohnwagen, der gleichzeitig ein Boot ist.

Tchibo-Caravanboot – kein Bootsführerschein nötig

Das sogenannte Caravanboot wird auf einem Anhänger transportiert und solange es darauf bleibt, kann es als Wohnwagen genutzt werden. Wer mag, kann es aber auch zu Wasser lassen und losfahren. In Binnengewässern braucht es laut Produktbeschreibung dafür keinen Bootsführerschein.

Gasherd, Waschbecken, Kühl-Gefrier-Kombination, Essbereich, Schlafplätze für vier Personen – und ein WC samt Dusche bringt das Wohnwagenboot mit. Gebaut wird es in Deutschland: Die Kiebitzberg-Werft in der Hansestadt Havelberg (Sachsen-Anhalt) fertigt die Boote nach Tchibo-Angaben in Handarbeit, das Interieur stamme aus den hauseigenen Möbelwerkstätten. Vertrieben wird das Boot von der Hamburger Firma Deutsche Composite GmbH.

Tchibo verkaufte auch schon ganze Inseln

Als einen der vielleicht etwas kurioseren Artikel wie den Energiefrosch oder Sprintfallschirm, die Tchibo in den Wochenangeboten verkauft, will man das sogenannte Caravanboot aber nicht verstanden wissen, sagt Sprecherin Helen Rad.

Das verbietet auch allein der Preis. Rund 100.000 Euro kostet das Gefährt bei Tchibo in der günstigen Ausführung. Das ist allerdings nicht das teuerste Produkt, das das Unternehmen bisher im Angebot hatte. Schließlich verkaufte der Einzelhändler, der vor allem für seinen Kaffee bekannt ist, auch schon Privatinseln.

Wartezeit beträgt acht bis zehn Monate

Das acht Meter lange Caravanboot wird in Havelberg in Sachsen-Anhalt vom Kooperationspartner Deutsche Composite GmbH gebaut. Laut Sprecherin Rad ist er der bisher einzige Anbieter solcher Caravanboote in Europa. In Australien habe er eine Trend zu den Wohnwagenbooten erkannt und beschlossen, ihn nach Deutschland zu bringen. Mit Erfolg?

„Die Nachfrage ist schon sehr groß“, sagt Helen Rad einen Tag nach der Veröffentlichung des Angebots. Dabei würden sicherlich auch die Corona-bedingten Urlaubstrends eine Rolle spielen. Urlaub im Ausland ist aktuell wegen wechselnder Reisewarnungen kompliziert zu planen.

Wer sich nun einen solchen schwimmenden Wohnwagen kaufen will, muss sich aber bis zur Lieferung ein wenig gedulden. Die Caravanboote werden nur auf Bestellung gefertigt. Die Bauzeit beträgt acht bis zehn Monate.

