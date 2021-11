Dortmund Rock'n'Roll-Musiker Ted Herold ist laut Berichten bei einem Wohnungsbrand in Dortumund ums Leben gekommen - gemeinsam mit seiner Frau.

Der deutsche Rock'n'Roll-Musiker Ted Herold ist bei einem Wohnungsbrand gemeinsam mit seiner Frau am Samstag ums Leben gekommen. Das berichtete zunächst die "Bild". Der Ex-Manager Günter Sampt bestätigte dem Portal "t-online" am Sonntag den Trauerfall. Auch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund bestätigte der "Deutschen Presse Agentur" gegenüber die Identität der Opfer am Sonntag.

Der Polizei zufolge entdeckte der Eigentümer des Zweifamilienhauses den Brand und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die beiden Opfer nur noch tot bergen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen nach der Brandursache.

Ted Herold, geboren 1942 unter dem bürgerlichen Namen Harald Schubring, war als "deutscher Elvis Presley" bekannt. Er sang bis in die 1960er Jahre fast ausschließlich deutsche Coverversionen von Elvis-Songs. Später stand er mit Udo Lindenberg auf der Bühne. 2016 beendete Herold seine Musikkarriere. (fmg)