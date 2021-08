„Teich in Flammen“ bot am Sonnabend in Neustadt unter anderem Feuershows und ein spektakuläres Höhenfeuerwerk.

Teich in Flammen: Gelungene Sommerparty in Neustadt

Neustadt. Beste Laune und spektakuläre Shows am Gondelteich.

Spektakel und Party zugleich – „Teich in Flammen“ hielt alles, was es zuvor versprochen hatte. Die Besucher erlebten am Sonnabend auf dem Gelände am Gondelteich in Neustadt mehrere Highlights auf der Bühne, ein tolles Rahmenprogramm und ein spektakuläres Höhenfeuerwerk. Susis Popsofa sorgte für beste Laune. Weitere DJs heizten die Sommerparty an. Martin Hesse aus Uthleben bewies einmal mehr, dass er ein Meister der Pyrotechnik ist. Damit auch die kleinen Gäste ein Feuerwerk erleben konnten, bevor sie ins Bett gehen mussten, wurde schon kurz nach Sonnenuntergang ein erstes gezündet.