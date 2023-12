Teilabsage der 105. Nationalen Bundessiegerschau für Rassegeflügelzüchter in Erfurt

Erfurt/Arnstadt Diese Teilabsage schmerzt den Landesverband der Rassegeflügelzüchter Thüringens sehr. Bei der Bundessiegerschau in Erfurt können nicht alle Geflügelrassen teilnehmen. Das ist der Grund:

Es ist eine Absage, die den Landesverband der Rassegeflügelzüchter Thüringens sehr schmerzt: Auf der 105. Nationalen Bundessiegerschau am kommenden Wochenende in Erfurt können – anders als geplant – lediglich Tauben und Wassergeflügel, nicht aber Hühner, Zwerghühner, Puten und Japanische Legewachteln ausgestellt werden. Grund für diese Entscheidung ist eine erst am 5. Dezember vom zuständigen Erfurter Amtstierarzt getroffene Anordnung: Danach müssten wegen der sich wieder zuspitzenden Situation in Sachen Vogelgrippe auch sämtliches Hühner- und Großgeflügel sowie Japanische Legewachteln virologisch auf den Erreger untersucht und für sie bei der Einlieferung jeweils negative Testergebnisse vorgelegt werden. Für Wassergeflügel galt diese Maßnahme schon vorher.

So kurzfristig seien die neuen Auflagen aber nun nicht mehr umzusetzen, argumentiert der Verband. Die Züchter hätten frühzeitig Termine bei Tierärzten und Testlaboren vereinbaren müssen, um alles im vorgegebenen Zeitfenster (frühestens sieben Tage vor der für den 13. Dezember vorgesehenen Einlieferung) abwickeln zu können. Der Ausstellungsleitung sei daher nichts anderes übriggeblieben, als sich zu einer Teilabsage durchzuringen und die betroffenen Aussteller zu informieren.

Gravierende Folgen für die Schau – auch finanzielle Fragen im Raum

Für die Ausstellung hat das in jeder Weise gravierende Folgen: Denn geplant war, neben Tauben (rund 4300 Tiere) und Wassergeflügel (80 Gänse, 110 Enten) auch etwa 1300 Hühner, 2450 Zwerghühner sowie 137 Puten und Perlhühner zu zeigen. Die Reduzierung schmälert jedoch nicht nur die Attraktivität der Schau, es stehen nun auch finanzielle Fragen im Raum: Wird das für die gemeldeten Tiere bereits entrichtete Standgeld erstattet? Wird sich die Messe Erfurt, mit der die Nutzung von zwei Hallen vereinbart war, kulant zeigen? Über die Kostenrückerstattung will der Verband nach den Feiertagen auf seiner Homepage informieren.

Züchter verärgert

Doch die Züchter aus dem gesamten Bundesgebiet treibt auch die Frage um, warum es ihnen erneut verwehrt wird, die Früchte ihrer Arbeit, die sie in die Erhaltung der Hühnerrassen investiert haben, zu ernten. „Nach fast 20 Jahren Geflügelpest-Problematik gibt es nicht einmal ansatzweise eine sachgerechte und vor allem praktikable Lösung, wie damit umzugehen ist“, ärgert sich der Arnstädter Züchter Michael Seever. Nach wie vor werde die Erkrankung mit der „Rasenmähermethode“ bekämpft, nach wie vor würden vorsorglich ganze Bestände getötet, wenn ein Tier erkrankt oder gestorben sei. „Gleichzeitig aber werden laxe Maßnahmen beim Geflügelhandel und in der Wirtschaftsgeflügelhaltung toleriert, obwohl hier die meisten Fälle von Geflügelpest auftraten.“ Da sei es kein Wunder, dass sich die Reihen der Rassegeflügelzüchter mehr und mehr lichteten. Michael Seever: „Unsere Tierbestände sind in der Regel gesund, sie werden von uns mit großem zeitlichen und finanziellen Aufwand gepflegt.“ Aufgabe der Veterinäre müsse es deshalb sein, die Arbeit der Züchter zu unterstützen.

105. Nationale Bundessiegerschau: Freitag, 15. Dezember, 12 bis 18 Uhr; Samstag, 16. Dezember, 8 bis 18 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, 8 bis 14 Uhr