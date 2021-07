Teistungen startet Aktion für Hochwasseropfer

Teistungen. So läuft die Spendenaktion ab.

Spontan hat die Einheitsgemeinde Teistungen eine Spendenaktion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe ins Leben gerufen. Nachdem ein Gemeinderatsmitglied am Samstagmorgen die Hilfe angeregt hatte, wurde sofort mit den Vorbereitungen begonnen. „Wir wollen helfen, solidarisch sein und den Betroffenen zeigen, dass sie in dieser schweren Zeit nicht allein sind“, sind sich Heiko Franke, Ortschaftsbürgermeister von Teistungen, und Bürgermeister Christoph Krukenberg einig.

Spenden können die Bürger Kleidung, Schuhe, Hygiene- und Drogerieartikel, Haushaltsgegenstände, darunter unter anderem Teller, Tassen, Gläser und Töpfe, Kinderspielzeug sowie Unterhaltungsgegenstände. Eine Bitte haben Heiko Franke und Christoph Krukenberg allerdings: Gespendet werden sollten nur solche Gegenstände, die gebrauchsfähig, funktionstüchtig und verwendbar sind. Schon jetzt bedanken sich beide ganz herzlich für die Unterstützung. Wie Franke am Nachmittag mitteilte, gibt es bereits erste Reaktionen.

Die Spenden selbst können am Montag, 19. Juli, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr beim Bauhof in Teistungen, Duderstädter Straße 5, abgegeben werden. Bereits am Dienstag sollen sie dann in die Katastrophengebiete gebracht werden.

