Bleicherode darf sich freuen: Die Mobilfunk-Versorgung in der Stadt ist wieder ein Stück besser geworden.

Telekom stärkt den Mobilfunk in Bleicherode

Die Mobilfunk-Versorgung in Bleicherode sei jetzt noch besser, meint Georg von Wagner, Pressesprecher der Telekom. Denn die Telekom habe dafür in den vergangenen neun Monaten einen Standort mit LTE erweitert. Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunk-Abdeckung in der Stadt.

Insgesamt stehe damit mehr Bandbreite zur Verfügung, erklärt von Wagner. Außerdem werde auch der Empfang in Gebäuden besser. Der Standort diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn.

Die Telekom betreibe nach eigenen Angaben im Landkreis Nordhausen jetzt 33 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 91 Prozent. Bis zum Jahr 2022 sollen weitere 15 Standorte hinzukommen, kündigt Georg von Wagner an. Zusätzlich seien im selben Zeitraum im Südharz an acht Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

Bundesweit baue die Telekom pro Jahr bis zu 1500 neue Mobilfunkstandorte. Darüber hinaus werde das Unternehmen bis Ende 2020 an über 10.000 weiteren Standorten die Kapazitäten für ihre Kunden vergrößern. Der LTE-Ausbau sei deshalb so wichtig, weil alle LTE-Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden. Beim Mobilfunkausbau sei die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können.