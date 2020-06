Handynetz, WhatsApp und Co. – Was man bei Störungen tun kann

Telekom-Störung bei Handy-Telefonie und mobilem Internet

Kunden der Deutschen Telekom melden seit der Nacht zu Dienstag Störungen beim mobilen Telefonieren und Mobil-Internet. Das Unternehmen bestätigte am Morgen die Probleme: In Teilen komme es für Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten und Sprachverbindung. Das Festnetz sei nicht betroffen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung“, hieß es. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Betroffen sind Nutzer deutschlandweit, wie sich auf dem Melde-Portal Allestörungen ablesen lässt. Tausende Störungsmeldungen gingen dort um kurz nach Mitternacht ein.

Danach flachte die Meldekurve zunächst ab, seit etwa 3 Uhr in der Nacht steigt die Zahl der Meldungen aber wieder an. Am häufigsten kommen die Störungsmeldungen aus großen Städten und Ballungsgebieten wie Berlin, München, Dortmund und das Ruhrgebiet, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, Hamburg, Köln und Düsseldorf.

Telekom hat seit 00:29 Uhr eine Störung. https://t.co/6A8Yq7qzkL Retweet wenn Sie auch Probleme haben #TelekomStörung — Allestoerungen (@allestoerungen) June 15, 2020

Störungen nicht nur bei Telekom – auch bei Vodafone

In der Nacht gab es laut Allestörungen fast zeitgleich mit dem Start der Störungen bei der Telekom auch Probleme beim Anbieter Vodafone. Am Morgen waren die Störungen dort aber offenbar wieder behoben.

Im Januar hatte die Deutsche Telekom einen massiven Umbau angekündigt. Mehrere Telekom-Filialen sollten schließen, rund 800 Jobs wegfallen. Störungen gibt es bei dem Anbieter immer wieder. So konnte im Februar eine massive Telekom Störung bei Internet und Telefon erst nach mehreren Stunden behoben werden. Probleme gibt es auch immer wieder bei anderen Anbietern wie Vodafone, 1&1 oder O2. (jkali)