Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Termin für Bürgermeisterwahl in Büchel ist festgelegt

Ein Nachfolger für den vor Kurzem im Alter von nur 55 Jahren verstorbenen Bücheler Bürgermeister Dirk Engelhardt soll am Sonntag, dem 5. April, gewählt werden. Das bestätigte Maik Eßer, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück, auf Nachfrage unserer Zeitung. Das den Wahltermin festsetzende Schreiben der Kommunalaufsicht sei gerade eingetroffen, so Eßer. Sollte eine Stichwahl erforderlich werden, so findet diese am Sonntag, dem 10. April, statt.

Das Thüringer Wahlgesetz legt fest, dass eine Neuwahl eines Bürgermeisters im Falle des vorzeitigen Endes der Amtszeit innerhalb von drei Monaten erfolgen muss. Zurzeit vertritt Beate Setzepfandt, die Erste Beigeordnete, die Gemeinde Büchel nach außen. Sie war bei der Bürgermeisterwahl am 26. April 2015 gegen Engelhardt unterlegen, vereinte 38,6 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich, während der damals schon amtierende Bürgermeister auf 61,4 Prozent kam.. Büchel hat rund 250 Einwohner und ist neben Griefstedt, Günstedt und Riethgen sowie der Landgemeinde Kindelbrück (Kindelbrück, Frömmstedt, Kannawurf, Bilzingsleben) Mitgliedsgemeinde der VG Kindelbrück. Dirk Engelhardt war seit Juli 1999 Mitglied des Bücheler Gemeinderats, von 2004 bis 2009 Erster Beigeordneter und seit Juni 2009 Bürgermeister der Gemeinde.