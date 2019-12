Terroralarm am Breitscheidplatz: Nach dem Fund verdächtiger Gegenstände rückten Polizisten zu dem Weihnachtsmarkt an.

Räumung Terroralarm auf Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz

Terroralarm am Breitscheidplatz in Berlin. Nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ hat die Polizei auf dem Weihnachtsmarkt zwei Gefährder festgenommen. Sie sollen dort zwei gefährliche Gegenstände platziert haben. Der Weihnachtsmarkt wurde evakuiert, auch um den Platz herum haben sich Polizeibullys positioniert, den Verkehr um den Platz am Kurfürstendamm lahm gelegt. Spezialkräfte sind im Einsatz.

Bei den Gefährdern handelt es sich nach Informationen der Zeitung um einen Mann aus Nordrhein-Westfalen und eine Person aus den USA, die bereits wegen Sprengstoffdelikten bekannt war. Vorher jeweils genau, ist noch nicht bekanntgegeben worden. Auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sei in diesem Zusammenhang vorzeitig beendet werden, teilte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Um was für Gegenstände es sich gehandelt hat, ist bisher noch nicht klar.

Aktuell sind unsere Kolleg. am Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.

Terror-Angst am Breitscheidplatz: S-Bahn am Zoo fährt nicht, Zugänge gesperrt

Abgesperrt: Polizeiautos sichern den Breitscheidplatz ab. Foto: FMG

Die Zugänge zum Breitscheidplatz sind gesperrt. Am Bahnhof Zoologischer Garten fahren derzeit keine S-Bahnen. Weitere Informationen über die konkrete Bedrohungslage gibt es derzeit noch nicht. Aufgrund der Abreise der Fußballfans vom Olympiastadion waren starke Kräfte der Bundespolizei im Einsatz.

Auf den Weihnachtsmarkt hatte der islamistische Attentäter Anis Amri vor drei Jahren einen entführten Lastwagen gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen. Aus dem Vorfall hat Deutschland einiges gelernt – aber manches auch nicht. (bmo/dpa)