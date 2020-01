Testbetrieb zwischen Marbach und Roter Berg

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr wurde sich am Dienstag auf einen Testbetrieb zwischen Marbach und dem Roten Berg geeinigt. Er soll am 31. August beginnen.

Hintergrund: Schüler, die aus Marbach mit dem Bus zur Thüringer Gemeinschaftsschule oder dem Heinrich-Hertz-Gymnasium fahren, benötigen etwa 50 Minuten für ihren Schulweg mit dem Bus 90 und Bus 10 oder mit Bus 95 und der Straßenbahn. Einige Eltern hatten sich an Ausschussmitglieder, die Evag, die Kreiselternvertretung und an die Schulleitungen gewandt. In den vergangenen Wochen gab es regen Kontakt zwischen Eltern und Evag, eine erste Antwort der Stadtverwaltung an CDU-Stadtratsmitglied Niklas Waßmann war jedoch alles andere als zufriedenstellend: „In der Relation zwischen Marbach und dem Roten Berg wird seitens der Stadtverwaltung abgesehen von dem Schülerverkehr kein Potenzial gesehen, welches die Einrichtung einer direkten Linienbusverbindung rechtfertigt.“

Doch die Eltern blieben hartnäckig, es wurden Unterschriften gesammelt – samt individueller Begründungen, wofür man diese Buslinie nutzen würde. In einem Treffen der Elternvertreter mit beiden Schulleitern machte Bettina Pfeil, Direktorin am Heinrich-Hertz-Gymnasium, auf ein Problem aufmerksam: „Im inneren Stadtgebiet sind die Schulen voll. Wir bekommen oft Anfragen von Eltern aus Marbach, Alach und Salomonsborn. Doch sie entscheiden sich dann eher fürs Gutenberggymnasium oder ein anderes Gymnasium in der Innenstadt, weil eben keine Busanbindung besteht“, sagte sie. „Wir haben noch Kapazitäten, könnten der Stadt Schüler abnehmen. Doch wenn keine Busanbindung da ist, kriegen wir auch nicht mehr Schüler.“ Mit Blick auf die Schülerstromlenkung sollte über den direkten Bus ernsthaft nachgedacht werden.

Evag-Chefin Myriam Berg suchte Kontakt zu den Eltern, die Kreiselternvertretung trat an Ausschussmitglieder heran. Das Ergebnis kann sich laut Niklas Waßmann sehen lassen. „Wir haben etwas gefunden, wo beide Seiten erstmal sagen, das ist okay. Hier ist man einen substanziellen Schritt nach vorn gekommen – es gab harte Fronten.“

In einem Schreiben von Stadtplanungschef Paul Börsch heißt es offiziell: „Das Bürgerbegehren – eine Unterschriftsliste mit über 400 Unterschriften – aus Marbach zeigt reges Interesse an der Direktverbindung Marbach – Zoopark, sowohl für den Schüler- als auch den Freizeitverkehr. Die Evag will sich mit einem Testbetrieb im Schülerverkehr dem Anliegen in einem ersten Schritt stellen.“ Für den Testbetrieb orientiert die Evag zunächst auf eine Zusatzfahrt von Marbach zum Zoopark zur Schulanfangszeit und zwei Fahrten zu den Schulenden für den Rückweg. „Je nach Nutzung dieser Fahrten wird zum Schulhalbjahr 2021 über eine Ausweitung oder Reduzierung des Angebots einer Direktverbindung zwischen den Wohngebieten am Roten Berg und Marbach entschieden“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Armin Däuwel von der Kreiselternvertretung sieht darin einen Erfolg. Denn: „Unsere Befürchtung, dass diese Entscheidung nicht im Nahverkehrsplan, der bereits im März verabschiedet wird, berücksichtigt werden kann, konnte zerschlagen werden. Wird sich für diesen Bus entschieden, kann das auch später in den Plan noch aufgenommen werden.“