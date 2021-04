Testpflicht ab Samstag auch für den Erfurter Zoo

Der Zoo bleibt geöffnet, ab Samstag tritt aber eine Testpflicht in Kraft.

Erfurt. Der Test muss von einer offiziellen Stelle stammen und darf nicht älter als 24 Stunden sein

Nicht nur die Buga, auch der Zoo kann ab diesem Samstag nur noch mit einem maximal 24 Stunden alten Corona-Test betreten werden. Darauf hat am Freitag die Zoopark-Leitung hingewiesen. „Die Neuverordnung des Infektionsschutzgesetzes bedeutet für den Thüringer Zoopark Erfurt, dass er weiterhin Besucher empfangen kann“, heißt es in einer Mitteilung. „Allerdings benötigen diese ab Samstag, den 24. April, einen negativen Corona-Schnelltest.“ Der Test müsse an einer offiziellen Stelle durchgeführt werden. Das bisherige Hygienekonzept bleibe weiterhin bestehen.