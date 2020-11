Testphase für zwei neue Bushaltestellen ist in Neustadt geplant

Neustadt. Ab Mitte Dezember Probebetrieb für ein halbes Jahr: Busse stoppen bei Bedarf auch an der Lungenklinik und am Kurpark.

Der Luftkurort will aufrüsten. Das Dorf wünscht sich für die Zukunft zwei zusätzliche Bushaltestellen. Die eine an der Lungenklinik, die andere am Kurpark. Im Landratsamt ist der Neustädter Antrag auf Wohlwollen gestoßen. Aber: Der tatsächliche Bedarf muss spürbar sein. Deshalb startet am 13. Dezember eine Testphase. Diese soll ein halbes Jahr dauern. Die beiden gewünschten Haltepunkte werden vom Linienverkehr berücksichtigt. Sollte dieser Probebetrieb mit der Erkenntnis enden, dass die Fahrgäste die neuen Aus- und Einstiegsmöglichkeiten nutzen, dann könnten die beiden Haltestellen in künftige Fahrpläne aufgenommen werden. „Ich bin optimistisch“, sagt der Neustädter Ortsbürgermeister Dirk Erfurt (Grüne). Er hofft, dass die Südharzer diese zwei neuen Angebote annehmen werden.