The same procedure as every year?

Natürlich läuft der Klassiker auch in diesem Jahr am 31. Dezember gleich mehrmals im TV. Damit man ihn auch in diesem Jahr auf keinen Fall verpasst, gibt es gleich vier Sendetermine:

31.12.2019, 15.40 Uhr ARD

31.12.2019, 19.40 Uhr NDR

31.12.2019, 23.35 Uhr NDR

01.01.2020, 01.30 Uhr ARD

Butler James bedient dann – wie jedes Jahr – zum 90. Geburtstag von Miss Sophie und ihre vier imaginären Gäste. Wie in jedem Jahr hat sie dazu ihre vier engsten Freunde eingeladen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Sie sind jedoch alle bereits verstorben, weshalb Butler James ihre Rollen übernehmen muss.

James muss nun nicht nur seiner Arbeitgeberin das Menüservieren, sondern auch den vier imaginären Herren die jeweils von Miss Sophie ausgewählten Getränke (Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein) einschenken, einen Toast ausbringen und dessen Glas austrinken. Der daraus resultierende Alkoholkonsum setzt dem armen James so zu, dass es zu zahlreichen Running-Gags der alten Schule kommt.

Für viele gehört dieser Sketch, der es 1988 als am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte, zu Silvester einfach dazu.

str