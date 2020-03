Thepra muss sich neu aufstellen

Die Thepra hat es derzeit nicht ganz einfach, vor allem nicht in Weißensee. Daraus machte Landesgeschäftsführer Erwin Gerlach vor Weißensees Stadträten und gut zwei Dutzend aufmerksamer Zuhörer im Rathaussaal am Montag kein Geheimnis. Der Träger der Kinder- und Jugendarbeit ist gezwungen, sich personell und inhaltlich neu aufzustellen.

Personalkarussell dreht sich schnell

Eine ganze Reihe von (leitenden) Mitarbeitern sind der Thepra innerhalb kürzester Zeit abgesprungen. Einige Abschiede stehen noch an. „Der ASB hat einen hohen Fachkräftebedarf“, erklärte Gerlach fast schon lakonisch. Und tatsächlich tauchen die vom Thepra-Landesgeschäftsführer noch einmal namentlich erwähnten Mitarbeiter eher früher oder später – falls nicht im Ruhestand oder verzogen – in Einrichtungen des Sömmerdaer Kreisverbands des Arbeiter-Samariter-Bundes wieder auf – jüngst erst, als in dieser Zeitung von neuen Gesichtern zum Beispiel auf der Funkenburg bei Westgreußen, einer ASB-Exklave im Kyffhäuserkreis, die Rede war. Das in diesem Zusammenhang vorgestellte Jahresprogramm las sich denn auch wie eine Blaupause des zuvor über Jahre auf dem Campingplatz und auf der Runneburg unter Thepra-Ägide Angebotenen – Zirkus-, Abenteuer-, Hiphopcamp, Miles Shane. „Wir haben neben Mitarbeitern auch deren Netzwerke verloren“, erklärte Gerlach und hob damit vor allem auf Katrin Hauer, die vormalige (bis zum Jahreswechsel) Fachbereichsleiterin Jugend, Familie und Soziales der Thepra ab, die mittlerweile in gleicher Funktion beim ASB angestellt ist. Gerlach stellte in Weißensee Thomas Schulz als Hauers Nachfolger bei der Thepra vor und nannte ihn „keinen Neuling“. Er habe einschlägige Erfahrung, auch aus der Zusammenarbeit mit Hauer. Sein Hauptaufgabenfeld habe aber bisher im Raum Mühlhausen gelegen.

Mit neuem Personal soll auch eine Neuausrichtung einher gehen

Noch neu zu besetzen sind die Jugendpflegerstellen für die VG Kindelbrück und die Stadt Weißensee, für die Bewerbungen vorlägen. In der Bildungs- und Begegnungsstätte 3B geht Chefin Sandra König Ende März. Der Verlust schmerze, vor allem, weil damit eine gastronomische Fachkraft sich verabschiede. „Wir sind aber zuversichtlich, diese Stelle schnell neu besetzen zu können und froh, dass es uns gelungen ist, das Team zu halten“, sagte Gerlach. Beim ebenfalls von der Thepra betreuten Campingplatz habe sich der langjährige Platzwart Lutz Müller in den verdienten Ruhestand verabschiedet, während Elgina Müller, laut Gerlach das „Gesicht des Campingplatzes“, nun die neue Herausforderung auf der Funkenburg suche. Die Saison auf dem Campingplatz werde dennoch am 1. April planmäßig eröffnet. Die Zäsur als Chance zu nutzen, strebt offensichtlich Thomas Schulz an. Er berichtete davon, dass sich die Thepra in Weißensee mehr auf das Angebot von Tagesfreizeiten in den Schließzeiten der Grundschule fokussieren möchte. Gespräche dazu mit der Traumzauberbaumschule seien bereits geführt worden. Die Resonanz sei positiv.

Bei allen Absetzbewegungen unterstrich Gerlach: „Die allermeisten sind stabil da!“

Bürgermeister Matthias Schrot („Das hört sich ja dramatisch an.“) wünschte Erfolg – und das längerfristig.

ASB-Kreisgeschäftsführer spricht von „normalem Wettbewerb“

ASB-Kreisgeschäftsführer Christian Karl betonte, auf das Thema angesprochen, dass der ASB „niemanden aktiv abgeworben“ habe. Es bestehe aber durchaus ein Wettbewerb um die bekanntermaßen knappen Fachkräfte. Karl: „Auch wir haben schon Mitarbeiter an andere Träger abgegeben. Das ist der Lauf der Dinge.“