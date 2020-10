Thüringen feiert Tag der Deutschen Einheit mit reduziertem Programm

Mit ökumenischen Gottesdiensten, Konzerten und kleineren Festakten gedenken die Thüringer am Samstag der Wiedervereinigung Deutschlands vor 30 Jahren. Wegen der Corona-Pandemie fallen die Feierlichkeiten deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant. Beim diesjährigen Tag der Deutschen Einheit feiert der Freistaat nicht nur die Wiedervereinigung, sondern auch die Wiedergründung des Bundeslandes vor 30 Jahren.

In Weimar soll es einen Festakt (11.00 Uhr) mit Thüringens Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsidenten Wolfgang Tiefensee (SPD) geben. Im Grenzort Mödlareuth an der Grenze von Thüringen und Bayern sind unter anderem ein ökumenischer Gottesdienst und eine Bürgerberatung zur Sichtung von Stasi-Akten geplant. Die traditionelle Feier zum Tag der Deutschen Einheit in dem Ort wurde wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt.

Ursprünglich war in Thüringen auch eine Oldtimersternfahrt aus den alten Hauptstädten der Thüringer Freistaaten von 1918-1920 nach Altenburg geplant sowie ein Festakt und ein großes Bürgerfest in Altenburg, die nun nicht stattfinden werden.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird zunächst bei den zentralen - ebenfalls reduzierten Feierlichkeiten - in Potsdam sein und am Samstagabend (17.00 Uhr) ein Orgelkonzert in Altenburg besuchen. Außerdem ist für den Sonntag ein Oldtimerkorso von Schwarzburg nach Erfurt geplant, an dem Ramelow teilnimmt.

„Heimat shoppen“ zum verkaufsoffenen Feiertag in Rudolstadt

Eigentlich sollte es ein großes Fest werden: Gern hätte der Stadtring Rudolstadt das 20-jährige Jubiläum des Herbstmarktes mit dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit und dem 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Bayreuth verbunden. Corona machte in diesem Jahr zwar einen Strich durch die geplante Rechnung. Gefeiert wird trotzdem: mit Abstand und dem Einhalten der Hygieneregeln. Eingeladen wird zum abwechslungsreichen Treiben entlang der Marktstraße, auf dem Markt und am Güntherbrunnen. Neben Gastronomie und ausgewählten Marktangeboten - von selfmade-Kindermode über Töpferwaren bis zu Holzschnitzereien - startet ab 13 Uhr der verkaufsoffene Feiertag, der mit der Aktion „Heimat shoppen“ verbunden ist. Unter dem Motto: „Regional. Genial.“ bieten die Innenstadthändler mit fachkundiger Beratung attraktive Waren „zum Anfassen“ an.