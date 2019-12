Das neue Bauhaus-Museum in Weimar ist ein Besuchermagnet.

Erfurt/Weimar. Thüringen darf mit mehr als 10 Millionen Gästen im Tourismusjahr 2019 rechnen. Verantwortlich dafür ist auch das neue Bauhaus-Museum in Weimar.

Thüringer Bauhaus in Weimar zieht Touristen an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Bauhaus in Weimar zieht Touristen an

Das zeichnet sich nach jüngsten Zahlen der Statistiker ab: Bis Oktober wurden knapp neun Millionen Übernachtungen in Thüringen gezählt.

Im Oktober selbst waren es 971.759. Das sind 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 53.760 Übernachtungen aus dem Ausland wurde der Vorjahreswert sogar um 18 Prozent überschritten. Damit hat vor allem auch das Bauhaus seine Magnetfunktion erfüllt.

So zeigt sich beim Blick auf die Übernachtungen im Oktober mit 12,1 Prozent ein deutliches Plus in den Städten Eisenach, Erfurt, Jena und Weimar; die Übernachtungen nahmen dort sogar um 15,3 Prozent zu. Von Januar bis Oktober lag die Zahl der Übernachtungen bei knapp 2,17 Millionen (+11,8 Prozent).

Spitzenreiter bei allen Übernachtungen bleibt aber der Thüringer Wald mit fast 3,79 Millionen Gästen von Jahresbeginn bis in den Herbst. Auch hier ist ein Plus zu verzeichnen – immerhin 4,4 Prozent mehr Gäste als im Vorjahreszeitraum wurden gezählt.

Welche bedeutende Rolle beim Thüringer Tourismus das Bauhaus gespielt hat, machte jüngst Elke Harjes-Ecker in Probstzella deutlich, wo die letzten beiden Bauhaus-Ausstellungen in diesem Jubiläumsjahr eröffnet wurden.

Allein im neuen Weimarer Bauhaus-Museum sind mittlerweile mehr als eine Viertelmillion Besucher gezählt worden. Die Moderne-Ausstellungen der Klassik-Stiftung zählten insgesamt mehr als 400.000 Besucher. Und die Vorbuchungen für 2020 stimmen optimistisch.

Die Abteilungsleiterin für Kultur und Kunst der Thüringer Staatskanzlei verwies darauf, dass das von der Regierung breit geförderte Thema über das ganze Land hinweg Gäste fasziniert habe – von Altenburg, Apolda, Jena bis Gotha etwa. Auch in Gera war in diesem Jahr die Baugeschichte im Zusammenhang mit dem Bauhaus beleuchtet und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht worden.

„Das Bauhaus-Jahr war nicht nur ein Event“, so Harjes-Ecker. Zum einen gelte es, weiter zum Bauhaus zu forschen. Zum anderen solle das Netzwerk der Bauhausstätten, das über ganz Deutschland geknüpft wurde, bestehen bleiben und weiter Interessierte ansprechen.