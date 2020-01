Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Bienenfreunde gesucht

Um die Plakette „Thüringer Bienenfreunde“ kann sich jeder bewerben, der seinen Garten oder seine bewirtschaftete Fläche insektenfreundlich gestaltet. Mit dem Wettbewerb ehrt das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft alle zwei Jahre in Kooperation mit dem Landesverband Thüringer Imker Personen, die sich für Bienen und bestäubenden Insekten einsetzen.

Die Auszeichnung wird zum fünften Mal vergeben. „Bienen und Insekten sichern die Artenvielfalt und unsere Ernährung. Ohne sie ist ein Leben, wie wir es kennen, nicht möglich. Wer sich für Bienen einsetzt, schützt die Natur und hilft der Gesellschaft“, sagt Thüringens Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff. „Wir alle können einen Beitrag leisten, dass Insekten ausreichend Nahrung und Lebensraum finden. Der Wettbewerb soll motivieren und möglichst viele Menschen für dieses bedeutende Thema begeistern“, so Hoff.

Bewerben kann sich jeder, der etwas für Insekten und Bienen tut. Bürger, Schulklassen, Kitas, Unternehmen, Vereine, (Dorf)Gemeinschaften, die sich besonders um die bestäubenden Insekten verdient gemacht haben.

Interessenten werden gebeten, ihre Aktivitäten rund um Bienen oder bestäubende Insekten zu beschreiben. Sie können dazu Projekte aus den vergangenen Jahren einreichen oder auch ein aktuelles Projekt wählen. Schicken Sie Ihre Beschreibung bis zum 31. Mai mit aussagekräftigem Bildmaterial an den Landesverband Thüringer Imker, Ilmstraße 3, 99425 Weimar unter dem Stichwort „ThüringerBienenfreunde“ oder per E-Mail an LVThI@t-online.de.