Drohung am Telefon Thüringer löst Großeinsatz der Polizei am Freiburger Hauptbahnhof aus

Freiburg Am Bahnhof in Freiburg (Baden-Württemberg) gab es am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei wegen einer möglichen Bedrohungslage. Der Verursacher wurde in Thüringen ausfindig gemacht.

Ein Thüringer hat am Mittwoch für einen großen Polizeieinsatz am Bahnhof in Freiburg in Baden-Württemberg gesorgt. Wie die Polizei informierte, sei gegen 12:45 Uhr bei der Polizei in Freiburg ein Telefonat eingegangen mit dem Hinweis auf eine Bedrohungslage am Hauptbahnhof. Umgehend seien Kräfte der Landes- sowie Bundespolizei an dem Bahnhof zum Einsatz gekommen.

Der Anschlussinhaber konnte schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift in Thüringen von der dortigen Polizei angetroffen werden .Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe nicht bestanden. Die genaue Abklärung des Sachverhalts sei derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

