Thüringer Narren-Marsch feiert Premiere

Erfurt Am Samstag wurde mit Prinzessin Pauline I. und Prinz Louis I. das jüngste Thüringer Landesprinzenpaar aller Zeiten gekürt. Zur Inthronisierung ertönte erstmals der neue Thüringer Narren-Marsch, das „Narrathürium“.

Bei der Inthronisierung des Landesprinzenpaares 2024 am 6. Januar in Sonneberg feierte der erste Thüringer Narrenmarsch seine Premiere. Das „Narrathürium“ soll die musikalische Identität des Landes im Karneval stärken, erklärte Christoph Matthes, Präsident des Thüringer Landesverbandes. Bislang wurde bei den Mitgliederversammlungen des LTK der Mainzer Narrhalla-Marsch gespielt, was laut Verband immer öfter zu Diskussionen führte.

Siegerhit vom Landesliedwettbewerb

Der Marsch beruht auf der Melodie des Titels „Fliegen“, mit dem der Nordhäuser Sänger und Produzent Kevin Neon den Landesliedwettbewerb 2023/2024 gewonnen hatte. Doch der Name „Thüringer Narrenmarsch“ schien den Karnevalisten zu einfach: Bei der Suche nach einer treffenderen Bezeichnung stießen sie auf das Wort „Narrativ“, das aufgrund des Begriffs „Narr“ im Namen als passend empfunden wurde. Doch es fehlte noch der thüringische Bezug - und so entstand der Name „Narrathürium“, verriet Matthes. Er hoffe, dass „Narrathürium“ ein neues Kapitel in der thüringischen Karnevalsmusik eröffnen werde. Es sei jedoch wichtig zu betonen, dass dieses Projekt nicht darauf abzielt, den Mainzer Narrhallamarsch vollständig zu ersetzen. Vielmehr solle es dazu dienen, das thüringische Musikgut zu fördern und die Vielfalt im Karneval zu bereichern.

Marsch, Tusch und Tanzversion

Der Titel kann ab sofort beim LTK heruntergeladen werden. Neben verschiedenen Marsch- und Tusch-Versionen soll es demnächst auch eine tanzbare Version dieses Marsches für Karnevalsgarden zur Verfügung stehen. Am Samstag wurde in Sonneberg mit Prinzessin Pauline I. und Prinz Louis I. das jüngste Thüringer Landesprinzenpaar aller Zeiten gekürt.