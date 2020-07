Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tier der Woche: Kasimir ist eine Sportskanone

In dieser Woche möchte das Team vom Nordhäuser Tierheim seinen schönen Kasimir noch einmal den Lesern ans Herz legen. Der Kater ist etwa 10 Jahre alt und zog vor kurzer Zeit in die „Katzenlaube“ ein. Kasimir merkt man sein etwas höheres Alter überhaupt nicht an. Er ist sehr aktiv und nutzt vor allem das Katzenlaufrad, um sich fit zu halten. Früh steht Kasimir schon immer an der Zimmertür und wartet ganz ungeduldig auf Futter und vor allem auf seine Streicheleinheiten.

Gern würde er im neuen Zuhause auch wieder Freigang genießen, denn bei seinen alten Haltern war dies möglich. Bei anderen Katzen entscheidet ganz klar die Sympathie. Katzendamen mag er dabei deutlich mehr. Kasimir verlässt das Tierheim kastriert, geimpft, gechipt und entwurmt.

Wer gibt auch einem älteren Katerchen eine Chance? Bei Fragen oder Interesse an Kasimir bitte das Team gern per Telefon 03631/900101 während der Öffnungszeiten kontaktieren.