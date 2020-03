Tierärztin setzt auf Prophylaxe und gutes Beobachten

Auch wenn der Gothaer Tierpark seit Dienstag für Besucher geschlossen ist, um einer Infektion mit dem Coronavirus vorzubeugen, kümmern sich die Mitarbeiter selbstverständlich weiterhin um die Tiere. Und mindestens dreimal pro Woche macht auch Angelika Wimmer die Runde.

Die 55-Jährige aus Erfurt betreut als Tierärztin den kleinen Zoo. Sie ist spezialisiert auf Zoo-, Wild- und Gehegetiere und kümmert sich nicht nur um den Gothaer Tierpark, sondern auch um die Zoohandlung Fressnapf, um Tiere von Affenhaltern sowie Wildgehege. Als Spezialistin für Elefanten und Giraffen war sie bereits in vielen Zoos, in Safariparks sowie für Zirkusunternehmen in Europa, zum Beispiel in Bulgarien, Italien, der Türkei und der Schweiz im Einsatz.

Und nun so ein kleiner Tierpark wie der Gothaer? „Ja, denn das ist ein sehr schöner kleiner Zoo mit vielen verschiedenen Arten und oft schon sehr alten Tieren“, sagt Angelika Wimmer. „Nehmen wir nur die syrischen Braunbären. Ben und Sarah sind schon 27 Jahre alt, wobei die Bärin damit besser klarkommt als ihr Partner.“ Ben bekomme deshalb Präparate für die Knochen und den Stoffwechsel – und für sein Fell. „Er war zwischenzeitlich fast kahl wegen eines gesundheitlichen Problems. Aber wir haben die Ursache erkannt und konnten ihm mit Medikamenten helfen. Jetzt ist sein Fell wieder da“, freut es die Tierärztin.

Zusammenarbeit mit Tierpflegernist ganz wichtig

Sie arbeitet ganz eng mit den Tierpflegern zusammen. Die führen einen Revierzettel für die von ihnen betreuten Tiere, auf dem sie jeden Tag eventuelle Auffälligkeiten notieren. „Die Tierpfleger sind näher dran als ich, und sie kennen ihre Schützlinge am besten. So können sie auch am besten erkennen, ob etwas nicht in Ordnung ist“, sagt Angelika Wimmer.

Wenn sie ihre Runde mache, sei das Beobachten ebenfalls ganz wichtig. „Denn Wildtiere schützen sich in der Natur ganz bewusst. Das heißt: Selbst wenn sie krank werden, lassen sie sich so lange wie möglich nichts anmerken. Das macht es schwierig. Symptome zeigen sie manchmal erst dann, wenn es fast zu spät ist.“ Deshalb werde auch im Tierpark Gotha großer Wert auf Prophylaxe und Prävention gelegt. „Es gibt einen Prophylaxe-Plan.“ Dabei gehe es um Impfungen, Parasitenbehandlung, Vitamingaben oder Bluttests.

Vor kurzem erst hat sie den Dingo-Nachwuchs, die beiden Weibchen Zali und Maya, geimpft und gechippt.

Der Dingo-Nachwuchs im Tierpark Gotha hat vor kurzem einen Chip bekommen, der Daten ans Lesegerät sendet. Foto: Lutz Ebhardt

Angelika Wimmer sucht bei ihren Rundgängen, bei denen sie meist von Anett Engelhardt, der amtierenden Leiterin des Tierparks, begleitet wird, immer auch das Gespräch mit den Tierpflegern.

Haben die Tiere gefressen? Bewegen sie sich? Die Tierärztin achtet darauf, ob der bauliche Zustand der Gehege in Ordnung und ob genug Streu vorhanden ist. „Ich schaue zum Beispiel bei den Ziegen, ob das Fell glänzt und anliegt, weil das ein Zeichen für ein gesundes Tier ist“, erklärt sie. Fällt ein verdickter Bauch auf, müsse die Ursache gefunden werden. „Das könnten Verdauungsprobleme oder Parasiten sein.“ Die Tierärztin hat immer ein Buch dabei, in dem sie ihre Beobachtungen dokumentiert.

Derzeit werde versucht, Axishirsche und Hängebauchschweine in einem Gehege zu vergesellschaften. „Da müssen wir genau beobachten, wie die Tiere miteinander klarkommen und ob der Umgang funktioniert“, sagt Angelika Wimmer.

Sitzen die Vögel auf der Stange,dann geht es ihnen gut

Sie schaut aber auch danach, wie Vögel auf ihrer Stange sitzen. Schon daraus kann sie ableiten, ob es den Tieren gut geht. Neben den mehrmaligen Routine-Rundgängen pro Woche kommt die Tierärztin natürlich auch am Wochenende, wenn sie gebraucht wird. „Das gehört zu meinem Beruf“, sagt sie.

Für die Pfleger sieht sie die Aufgabe nicht nur in einer guten Versorgung der Tiere, „sondern sie sollten sich auch bemühen, ihre Schützlinge zu beschäftigen, damit ihnen nicht langweilig wird“. Mit einfachen Mitteln sei viel möglich, wie mit einem Ball für die Bären. Auch wenn die nun zunächst auf unbestimmte Zeit ohne Zuschauer bei ihrem Spiel auskommen müssen.