Tierzucht ist mehr als ein Hobby: Neue Pläne in Großwechsungen

Hilmar Leukefeld gibt sich keiner Illusion hin. Er weiß: Der Nachwuchs rennt ihm nicht die Türen ein. Die meisten Kinder sind leichter für Angry-Birds-Ballerspiele zu gewinnen als für die Rassegeflügelzucht. „Es ist schwierig“, sagt Leukefeld. „Besonders in dem jungen Alter.“ Er kennt viele Vereine, in denen schon seit Längerem ein Generationsloch klafft.

In Großwechsungen wollen die Vereinsmitglieder jetzt die Initiative ergreifen. Sie haben Großes vor. Am Wiesenweg möchten sie eine Gemeinschaftszuchtanlage bauen. Die Idee ist nicht neu. Seit 30 Jahren existiert sie bereits. Jetzt sei die Zeit reif, den Plan in die Tat umzusetzen, zeigt sich Vereinschef Hilmar Leukefeld fest entschlossen. Und voller Vorfreude: „Es ist schon etwas Besonderes für den Südharz.“

Es soll eine ganzjährig begehbare Anlage sein. Vorgesehen sind in den Volieren überwiegend Zwerghühner, auch Tauben. „Und nachbarfreundliche Hähne“, sagt Leukefeld schmunzelnd. Wolfgang Apel, ein passionierter Taubenzüchter und langjähriges Vereinsmitglied, unterstreicht den pragmatischen Nutzen dieser Gemeinschaftsanlage. Die sei auch eine tolle Chance für Kinder, die nicht in der Lage sind, zu Hause Tauben oder Hühner zu züchten.

Es gebe aktuell nichts Vergleichbares in der Region, meinen die Großwechsunger. In Sundhausen habe wohl mal so eine Anlage existiert. Und Ähnliches kenne man aus Heringen – nur mit Kaninchen.

Geht es nach Leukefelds Wünschen, dann wird die neue Anlage nicht nur ein Zuchtort, sondern auch ein Ausflugsziel. Für die Mädchen und Jungen des Dorfkindergartens wäre es doch ideal, meint der Vereinschef.

Da könnten „die kleinen Entdecker“ dem Namen ihrer Tagesstätte gerecht werden. Und wer weiß: Vielleicht kann der eine oder andere Sprössling von der Tierzucht begeistert werden.

„Bewahren, was die Alten geschaffen haben“

Die Geflügelzucht sei mehr als ein Hobby, sagt Leukefeld. Sie sei auf dem Land auch Teil der Kultur. Die Großwechsunger fühlen sich dieser Tradition verpflichtet. „Wir müssen bewahren, was unsere Alten geschaffen haben“, betont der Vereinschef. Deshalb sei ihm der Nachwuchs so wichtig.

Bürgermeister Harald Alert (parteilos) begrüßt das Engagement. Die Vereine seien bedeutsam in den Dörfern, sagt er. „Sie erhalten die Gemeinschaft.“ Das Projekt will er unterstützen. Es sei „was Gutes für Großwechsungen“. Auch der Standort am Wiesenweg sei vielversprechend.

Seit 16 Jahren steht Hilmar Leukefeld an der Spitze des Rassegeflügelzuchtvereins, den die Vorfahren im März 1953 gegründet haben. Die Gegenwart sei eine Herausforderung. Leukefeld nennt sie „die corona-dunkle Zeit“. Den Züchtern fehlen vor allem die Ausstellungen. Auch die Großwechsunger sind als Gastgeber betroffen. Ihre 22. Helmetalschau am ersten Dezember-Wochenende fällt aus.

Ebenso abgesagt ist die Landesverbandsschau. Der Verlust ist besonders bitter. Denn die Jungzüchter hatten extra für die Thüringer Siegerschau ein Exponat angefertigt. „Völlig selbstständig in Eigenregie entworfen und realisiert“, lobt Leukefeld. Er verspricht: Das von den Jungs Gebastelte soll trotz allem seinen Weg nach Erfurt finden. „Die Arbeit war nicht umsonst.“