Tipps für das Wochenende im Eichsfeld

Im Reich der Urzeit

Heiligenstadt. Bis zu acht Meter hohe und 28 Meter lange, originalgetreu rekonstruierte Dinosaurier-Modelle können bei der Ausstellung „Dinosaurier - Im Reich der Urzeit“ an diesem Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus bewundert werden. Durch eine landschaftliche Illusion und eine detailgetreue Nachbildung der Lebensräume begibt man sich auf eine Zeitreise, zurück in die Zeit der Dinosaurier.

Preisskatserie startet

Marth. Zum ersten Wertungsskatturnier für dieses Jahr wird bereits am heutigen Freitag um 18.30 Uhr in die Gaststätte „Zum Rusteberg“ eingeladen. Im Laufe des Jahres werden jeden Monat zwei Turniere in Marth angeboten. Gespielt wird in gewohnter Weise in zwei Serien mit je 48 Spielen. Das Startgeld wird für Preise ausgespielt. Alle Skatfreunde sind herzlich eingeladen.

Neujahrsschießen im Pferdebachtal

Heiligenstadt. Die Schützengesellschaft Heiligenstadt lädt am Samstag ab 13 Uhr auf die Schießsportanlage im Pferdebachtal ein. Geschossen wird in der Disziplin Kleinkaliber aufgelegt. Meldeschluss ist am Wettkampftag um 14.30 Uhr.

Neujahrswanderung in Schönhagen

Schönhagen. Zur Neujahrswanderung lädt der Kreisverband der Partei Bündnis 90/ Die Grünen an diesem Sonntag ab 13 Uhr in Schönhagen ein. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle. Über den alten Hohlweg geht’s auf den Röhrigsberg. Nach einem Zwischenstopp am Ibergkreuz verläuft die Wanderung über einen rekultivierten Muschelkalksteinbruch und die Schönhagener Kapelle zurück in das Dorf. Dort haben Interessierte die Gelegenheit, die Bio-Hofkäserei kennenzulernen.

Weihnachtskonzert in Dingelstädt

Dingelstädt. Der Männergesangsverein 1850 Dingelstädt (MGV) lädt am Sonntag um 17 Uhr in die Klosterkirche auf dem Kerbschen Berg zu seinem Weihnachtskonzert ein. Es erklingen bekannte Weihnachtslieder, dargeboten von den Sängern des MGV. Traditionell wird Roland Eulitz zwischen den musikalischen Darbietungen eine besinnliche Geschichte zur Weihnacht erzählen.

Fußball in der Lunaparkhalle

Leinefelde. Die SG Birkungen lädt an diesem Wochenende zum Fußballturnier der Freunde und Förderer des Vereins ein, dies bereits zum zehnten Mal. Am Samstag starten die Turniere der Nachwuchsfußballer um 9 Uhr mit den D-Junioren. Ab 12 Uhr spielen die C-Junioren und ab 15 Uhr die B-Junioren um den Siegerpokal. Den Abschluss bildet das Turnier der A-Junioren um 18 Uhr. Am Sonntag zeigen ab 9 Uhr die G-Junioren ihr Können. Um 12 Uhr starten die E-Junioren in ihr Turnier und um 15 Uhr die F-Jugend.