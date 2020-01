Tipps fürs Wochenende im Landkreis Nordhausen

Wie in ihrer 54. Saison im Vorjahr wollen die Großlohraer Karnevalisten am Samstag richtig aufdrehen.

„Rund um den Alten Stolberg“ ist der Titel eines Vortrags, den Hobbyhistoriker Klaus Simon am Freitag in der „Südharzperle“ in Urbach hält. Ab 19 Uhr sind alle Interessierten willkommen.

Bücherflohmarkt

Nordhausen. Einen Bücherflohmarkt veranstaltet die Nordhäuser Stadtbibliothek am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Gebrauchte Kostbarkeiten können für wenig Geld erworben werden.

Schauspiel

Nordhausen. Das Stück „Der Prozess“ wird im Nordhäuser Theater am Freitag ab 19.30 Uhr gegeben. Grundlage des Schauspiels ist Franz Kafkas gleichnamiges Romanfragment.

Musical

Nordhausen. Das Erfolgsmusical „Cabaret“ steht am Samstag um 19.30 Uhr sowie am 2. Februar um 15 Uhr auf dem Spielplan des Theaters.

Kissenkonzert

Nordhausen. Ein Kissenkonzert in kammermusikalischer Besetzung zur Oper „Hänsel und Gretel“ beginnt am Samstag im Theater unterm Dach um 16 Uhr, eine weitere Vorstellung ist für Sonntag um 11 Uhr angesetzt. Es gibt noch Restkarten.

FC-Südharz-Auftritt I

Sülzhayn. In Sülzhayn tritt der FC Südharz, der Frauenchor des Kirchenkreises, am Samstag auf. Um 17 Uhr beginnt die musikalische Abendandacht mit Lektor Roland Lehmann.

FC-Südharz-Auftritt II

Niedergebra. In Niedergebra folgt für die Mitglieder des Frauenchors am Sonntag ab 10 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit anschließendem gemütlichen Beisammensein.

Festsitzung und Kinderkarneval

Bleicherode. Unter dem Motto „Mit Tanz, Humor und Fantasie steigt die Karnevalsrevue“ laden die Jecken vom Bleicheröder Carneval-Club (BCC) am Samstag um 19 Uhr zu ihrer zweiten Festsitzung ins Kulturhaus ein. Der Kinderkarneval folgt am Samstag ab 15 Uhr an gleicher Stelle.

Sitzung ohne Proklamation

Görsbach. Das Geheimnis um das Görsbacher Prinzenpaar wurde schon vor der ersten Sitzung gelüftet – gleichwohl verspricht diese am Samstag ab 19.11 Uhr ein toller Abend im Gasthaus „Zur Schweiz“ zu werden.

Jubiläums-Kampagne

Großlohra. Die Großlohraer Karnevalisten laden im Rahmen ihrer Jubiläumskampagne zum 55-Jährigen am Samstag in den Saal der Kleinwendener Gaststätte „Zum Kuckuck“. Ab 20 Uhr steigt dort die erste Abendveranstaltung.

Prinzenpaar-Proklamation

Lipprechterode. Mit der Bekanntgabe des Prinzenpaares startet Lipprechterode an diesem Samstag in die neue Karnevalssaison. Beginn ist 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, mit dabei ist die Kapelle ,,Stromfrei“.

Karneval-Grand-Prix

Niedersachswerfen. Ein großer Karneval-Grand-Prix steigt am Samstag im Sachswerfer „Handwagen“. Karnevals-Vereine aus Neustadt, Riestedt bei Sangerhausen und Weißenborn-Lüderode gestalten den unterhaltsamen Abend. Die Partyband „Kontrast“ ist dabei und spielt anschließend zum Tanz auf.

Whiskytasting

Nordhausen. Im historischen Gewölbekeller von Barfüßerstraße 3 in Nordhausen ist am Samstag ab 19 Uhr ein Whiskytasting unabhängiger Abfüller schottischer Whiskys. Leckereien zum Essen gibt es dazu.