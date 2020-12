Tödliches Busunglück, Kemmerich-Wahl, Corona: Die wichtigsten Ereignisse 2020 in Thüringen

15. Januar - Der Bundesgerichtshof hebt die Urteile zum mutmaßlich rechtsextremen Überfall auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstädt (Landkreis Gotha) mit zehn Verletzten auf. Das Landgericht Erfurt hatte zehn Männer und eine Frau zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, vier Angeklagte freigesprochen. Der BGH sah eine durchgängig rechtsfehlerhafte Beweiswürdigung.

17. Januar - Rot-Rot-Grün stellt sein Programm vor, einigt sich am 21. Januar auf die Ressortverteilung und unterschreibt am 4. Februar den „Regierungsvertrag“.

23. Januar - Bei einem Busunglück in Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis) sterben zwei acht Jahre alte Schulkinder, 20 werden verletzt. Der Bus war auf einer eisglatten Steigungsstrecke zurückgerutscht, hatte sich überschlagen und war in einen Graben gekippt. Die Staatsanwaltschaft stellte im Juli die Ermittlungen ein, da kein strafrechtliches Verschulden feststellbar gewesen sei.

20. Januar - Fünf Gemälde. Im Sommer 2018 hatte der Anwalt einer Erbengemeinschaft Oberbürgermeister Knut Kreuch kontaktiert. Nach längeren Geheimverhandlungen und Prüfung der Echtheit gelangten die Bilder ohne Gegenleistung zurück. Sie stammen von Frans Hals, aus der Werkstatt Jan Brueghel des Älteren, von einem unbekannten Künstler nach Anthonis van Dyck, Ferdinand Bol oder Jan Lievens und Hans Holbein dem Älteren. Der genaue Weg der Bilder seit ihrem Diebstahl ist nicht restlos geklärt.

24. Januar - Ein 57-Jähriger wird zu lebenslanger Haft für einen Doppelmord an Heiligabend 2018 in Nordhausen verurteilt. Er hatte eine 80-Jährige und ihren 82-jährigen Mann in deren Haus erstochen. Vorangegangen war ein Streit um Bezahlung für Aushilfsarbeiten und ein Gerangel, bei dem er dem 82-Jährigen ein Messer abnahm und zustach. Die Verteidigung legte Revision ein.

3. Februar - Die AfD stellt Sundhausens Bürgermeister Christoph Kindervater als Kandidaten für die Ministerpräsidentenwahl vor, und der FDP-Parteirat stimmt einer Kandidatur des Landes- und Fraktionsvorsitzenden Thomas Kemmerich zu.

4. Februar - Kemmerich erklärt in einem Interview, er würde nach einer Wahl zum Ministerpräsidenten nicht alle Minister austauschen und etwa SPD-Minister behalten. SPD-Landesvorsitzender Wolfgang Tiefensee weist das am Tag darauf zurück.

Das Bild, das durch Deutschland ging: Der auf den Boden geworfene Blumenstrauß von Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke). als sie dem neu gewählten Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) (nicht) gratulierte. Foto: Sascha Fromm / Archivfoto

5. Februar - Kemmerich wird mit 45 Stimmen i. Ramelow erhält 44, der Kandidat der AfD 0 Stimmen. Ein Abgeordneter enthält sich. Kemmerich nimmt die Wahl an, was anschließend heftige Proteste aus den meisten politischen Lagern auslöst sowie mehrere Demonstrationen gegen seine Wahl mit AfD-Stimmen.

6. Februar - Ministerpräsident Thomas Kemmerich kündigt nach einem Gespräch mit FDP-Parteichef Christian Linder seine Rücktrittsabsicht an. Unter den Kritikern war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie bezeichnete die Wahl Kemmerichs während eines Besuchs in Südafrika als einzigartigen Vorgang, der mit der Grundüberzeugung gebrochen habe, keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD zu gewinnen. Er sei unverzeihlich und das Ergebnis solle rückgängig gemacht werden.

7. Februar - CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring kündigt seinen Verzicht auf den Fraktionsvorsitz an sowie am 14. Februar auch als Landesvorsitzender. Als Fraktionsvorsitzender wird am 2. März Mario Voigt gewählt, als Parteichef am 19. September Christian Hirte.

8. Februar - Christian Hirte (CDU) tritt als Ostbeauftragter zurück. Er hatte in einem Tweet Kemmerich zur Wahl und der „Abwahl von Rot-Rot-Grün“ gratuliert, was vor allem Protest der SPD als Koalitionspartner im Bund auslöste.

8. Februar - Thomas Kemmerich tritt mit sofortiger Wirkung als Ministerpräsident zurück.

17. Februar - Bodo Ramelow schlägt bei Treffen von Rot-Rot-Grün und CDU die Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) für eine 70-tägige Übergangszeit als Ministerpräsidentin mit drei Ministern bis zu Neuwahlen vor. Nach einer Gegenforderung Mike Mohrings auf ein vollständiges Kabinett und eine längere Amtszeit zieht Lieberknecht ihre Bereitschaft am 19. Februar zurück.

21. Februar - Rot-Rot-Grün und die CDU verständigen sich auf eine Minderheitsregierung unter Ramelow und Neuwahlen am 25. April 2021.

2. März - Erster Thüringer Corona-Fall:

2. März - Bei Opel Eisenach rollt das erste Auto der Hybrid-Variante des Stadtgeländewagens Grandland vom Band. Der SUV Grandland wird seit vergangenem August in Eisenach gebaut sowie im französischen Sochaux. Ende September kündigt Opel an, die Hybridfertigung bis höchstens Anfang 2021 nach Sochaux zu verlegen, um die zweite Schicht in Eisenach vorbereiten zu können.

Bodo Ramelow (Die Linke) wieder zum Ministerpräsidenten gewählt Foto: Sascha Fromm / Archivfoto

4. März - Bodo Ramelow (Linke) wird im dritten Wahlgang bei durchgehender Enthaltung der CDU-Fraktion zum Ministerpräsidenten gewählt. AfD-Fraktionschef Björn Höcke war in den ersten zwei Wahlgängen gegen ihn angetreten. Die FDP-Fraktion beteiligte sich nicht an den Abstimmungen.

8. März - Jens-Christian Wagner wird zum künftigen Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bestimmt. Der Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, der bereits die KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora in Nordhausen geleitet hatte, tritt sein Amt am 1. Oktober an als Nachfolger von Volkhard Knigge, der in den Ruhestand geht.

10. März - Das Land verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern und senkt die Schwelle im Lauf der nächsten Tage immer weiter bis auf 50 am 14. März. Parallel dazu gibt es unterschiedliche kommunale Schwellenwerte. Registriert sind acht nachgewiesene Infektionsfälle, meist Reiserückkehrer aus Tirol. Größere Veranstaltungen wie Bachwochen, Eisenacher Sommergewinn und Befreiungsgedenken der KZ-Gedenkstätte Buchenwald werden abgesagt, zahlreiche Einrichtungen schränken ihren Besucherverkehr ein.

12. März - Das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärt den rechtsnationalen „Flügel“ der AfD um den Thüringer Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke zum Beobachtungsobjekt. Die wichtigsten Vertreter wie Höcke und der Brandenburger Andreas Kalbitz seien erwiesenermaßen „Rechtsextremisten“, sagte Präsident Thomas Haldenwang. Das Thüringer Landesamt stufte den gesamten AfD-Landesverband zum „Prüffall“ hoch und nannte später die zu Anfang Mai erfolgte formelle Auflösung des „Flügels“ eine „Nebelkerze“. Im Oktober sprach das Landesamt von einem gewachsenen Einfluss der „Flügel“-Anhänger.

12. März - Das Amtsgericht Gera bestätigt den Insolvenzantrag des Traditionsunternehmens Kahla Thüringen Porzellan. Nach Unternehmensangaben hatte ein geplatzter Großauftrag dazu geführt. Anfang September wird das Unternehmen von Daniel Jeschonowski übernommen, Geschäftsführender Gesellschafter des Kugelschreiber-Herstellers Senator aus Hessen, der 90 Prozent der bisher rund 250 Mitarbeiter übernehmen will.

13. März - Das Bildungsministerium ordnet die Schließung von Schulen und Kitas ab dem 17. März an, außer einer „Notbetreuung“ für Kinder von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen. Die Nutzung stieg von anfangs rund 2700 Kindern und Jugendlichen bis Ende April auf knapp 12 000.

16. März - Das Land ordnet die Schließung von unter anderem Bars, Kinos und Sportanlagen an sowie Einschränkungen für Restaurants ab dem 18. März. Die Evangelische Kirche sagt Gottesdienste ab. Zu diesem Zeitpunkt sind 55 Infektionsfälle bekannt. Kurz darauf folgen weitere Schließungsanordnungen ab dem 20. März für viele Geschäfte sowie für Gaststätten und Friseure.

18. März - Das Wirtschaftsministerium kündigt ein erstes 5350 Millionen Euro umfassendes Paket mit Corona-Soforthilfen für Unternehmen an, das ab dem 20. März freigegeben wird.

20. März - Ein 83-jähriger Mann aus Jena gilt als erster Thüringer Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der bekannten Infektionen in Thüringen liegt bei 161.

22. März - Neustadt am Rennsteig wird wegen einer Häufung von Fällen bis 6. April unter Quarantäne gestellt.

24. März - Das Land ordnet Corona-Kontakteinschränkungen ab dem 25. März an auf nur noch eine haushaltsfremde Person pro Begegnung. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Zahl der Infektionen kumuliert bei 349.

25. März - Für den Mord an einer 87 Jahre alten Frau aus Jena muss ihr Nachbar lebenslang in Haft. Der als Flüchtling aus Afghanistan gekommene Mann Mitte 20 hatte es nach Ansicht des Gerichts auf das Geld der Frau abgesehen und nach der Tat erfolglos versucht, mit einer gefälschten Überweisung Geld von ihrem Konto abzuzweigen.

31. März - Jena und der Kreis Nordhausen kündigen die schrittweise Einführung der Maskenpflicht an. Das Gesundheitsministerium spricht sich zunächst dagegen aus, ordnet sie dann landesweit ab 24. April an.

