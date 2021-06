Topfkieker vom Petersberg vertreten Nordhausen im Thüringer Finale

Nordhausen. Petersbergschüler haben die Pokal-Endrunde erreicht. Sie wollen mit Hackfleischsuppe, Kartoffelbrei, Kassler und Quarkklößchen die Jury überzeugen.

Der 23. Wettbewerb um den Thüringer Schülerkochpokal findet am 19. Juni in Erfurt sein Finale. Aufgrund der Corona-Krise ist ein besonderes Format geplant. Mit dabei sind auch die Schülerköche der Nordhäuser Petersbergschule. Unterstützt und begleitet werden die „Petersberger Topfkieker“ von der Nordhäuser Energieversorgung, die als Patenunternehmen Zuspruch und Rückenwind geben will.

Der Wettbewerb war bereits im Schuljahr 2019/2020 gestartet. Neun Mannschaften nahmen teil. „Mit Kreativität und viel Hingabe haben die Teams tolle Rezepte gestaltet und trainiert, um mit ihrem Menü den begehrten Landestitel zu holen“, berichtet Susanne Peter von der „Kochen macht Schule gGmbH“.

Kurz vor dem Finale im Mai 2020 bremste Corona alle und alles aus. Der Schulbetrieb stand kopf. An Kochen war nicht mehr zu denken. Schon gar nicht gemeinsam. Der Wettbewerb wurde auf Eis gelegt, ein Finale fand bislang nicht statt. Ein Wettbewerb ohne würdigen Abschluss für die Teilnehmer sei für die Wettbewerbsorganisation jedoch keine Option, betont Susanne Peter.

Immer stand fest, dass es ein Finale geben wird. Lange war unklar, wie es in schwierigen Zeiten wie diesen aussehen kann. Jetzt hat es ein neues Format. Am 19. Juni nehmen in der Ausbildungsküche der Jugendberufsförderung gGmbH in Erfurt die Profiköche Claus Alboth und Mike Oertel den Kochlöffel in die Hand und kochen den Hauptgang und das Dessert der Menükreationen der teilnehmenden Teams auf Grundlage von detailliert eingereichten Rezepturen nach. Ohne eigenes Zutun, genauso, wie es auf dem Papier steht. Demnach müssen sich die Teams trotzdem gut auskennen, sich mit regionalen Produkten und der Kalkulation von Zutaten auseinandersetzen, müssen nachhaltig denken und Kreativität zeigen.

In Zusammenarbeit mit einem Jury-Team vor Ort soll so der Landessieger im Thüringer Wettbewerb gekürt werden. Mit dabei ist auch das Team der Nordhäuser Petersbergschule, die „Petersberger Topfkieker“, das sein Menü unter dem Motto „Thüringer Spezialitäten neu aufgelegt“ kreiert hat und bei der Jury einreicht. Dieses setzt sich zusammen aus der Vorspeise „Thüringer Faschiertes im Sud des roten Paradiesapfels“ (Thüringer Hackfleischsuppe mit Tomaten und Pilzen), dem Hauptgang „Stampf von der Deutschen liebsten Knolle an einer Kassler-Ananas-Variation“ (Kartoffelbrei an einer Kassler-Ananas-Variation) und dem Dessert „Einheimisches Intermezzo aus regionaler Frucht und ,hippen‘ Gebäck trifft auf Quarkklößchen“ (Quarkklößchen auf einem Pflaumen-Zimt-Spiegel in Hippengebäck).

Die Achtklässler Adnan Thani, Justin Reinboth, Anna-Lena Schüler, Aimy-Sophie Rinck und Lennart Meißner um Teambetreuerin Anne Watterodt haben sich kurzfristig zu einem neuen Team formiert und sich mit vielen tollen Ideen richtig ins Zeug gelegt. Im Rahmen eines spontanen, extra dafür initiierten Projekttages hat das Team getüftelt und gewerkelt, experimentiert und seine Rezeptgeheimnisse bis ins Kleinste dokumentiert.

Nun sind die Schülerköche gespannt, was Claus Alboth und Mike Oertel am 19. Juni im Finale auf die Teller zaubern und ob sie mit ihren Kreationen Landessieger werden. „Die letzten beiden Schuljahre waren bedingt durch die Pandemie für alle sehr aufreibend. Auch unser Team musste so einige Hürden nehmen und sich einige Male umstrukturieren. Daher freue ich mich umso mehr, gemeinsam mit dem Team ein 3-Gänge-Menü einreichen zu können, mit dem das Team selbst super zufrieden ist. Sicher hätten wir gern noch etwas Zeit gehabt, um die ein oder andere Sache zu verbessern, aber so ist das nun manchmal. Ich bin total begeistert vom Engagement meiner Schüler und unheimlich stolz auf sie. Wir hoffen, dass Claus Alboth und Mike Oertel sowohl bei der Zubereitung als auch bei der Verkostung wenigstens halb so viel Spaß wie wir haben“, berichtet Teambetreuerin Anne Watterodt.