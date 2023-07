Berlin. Der Schauspieler Christian Quadflieg (78) ist in Hamburg nach langer Krankheit gestorben. Bekannt wurde er durch eine TV-Serie im ZDF.

Christian Quadflieg ist tot, das teilte die Familie des Schauspielers am Mittwoch mit. Wie eine Angehörige dem "Hamburger Abendblatt" bestätigte, starb er bereits am Sonntag in Hamburg im Beisein seiner Familie. Er wurde 78 Jahre alt.

Seinen Durchbruch schaffte Quadflieg mit einer "Tatort“-Folge, in der er als Lehrer eine Affäre mit einer von Nastassja Kinski gespielten Schülerin hatte. Bekannt wurde der Schauspieler einem breiten Fernsehpublikum in der ZDF-Serie "Der Landarzt".

Quadflieg kommt aus einer Schauspieler-Familie, wurde in Schweden geboren und verbrachte einen Großteil seines Lebens in Hamburg. Er spielte an den größten Bühnen im deutschsprachigen Raum und war jahrelang Synchronsprecher. In den letzten Jahren war er hauptsächlich mit Dichterlesungen unterwegs. (fmg)