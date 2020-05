Tourismus-Vorreiter im Weimarer Land

Landrätin Christiane Schmidt-Rose übergibt an Kerstin und Torsten Jäger, die Betreiber von Hotel und Restaurant Pouls Hof in Klettbach, die Urkunde, mit der der Deutsche Tourismusverband der Ferienwohnung im Pouls Hof die Klassifizierung 5 Sterne bescheinigt. Damit sind sie die ersten im Weimarer Land, insgesamt haben in Thüringen 28 von 433 beim DTV registrierte Ferienwohnungen diesen Standard.