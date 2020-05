Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourist-Info Weimar stellt sich bei Broschüren um

Einen spürbaren Anstieg an telefonischen Anfragen hatte die Tourist-Information Weimar bereits vor ihrer Wiedereröffnung am vergangenen Freitag zu verzeichnen. Mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen wie Abschirmung am Tresen, einer begrenzten Anzahl von Kunden im Verkaufsraum sowie dem Hinweis zum Tragen einer Mund-Nase-Abdeckung werden die Besucher dort derzeit empfangen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten nach Angaben der Weimar GmbH vor allem Fragen zu den geöffneten Museen, Restaurants und Cafés. Größerer Bedarf werde auch an Broschüren sein, die das selbstständige Erkunden der Stadt ermöglichen. Vor allem die Faltblätter „Parks und Gärten in Weimar“ sowie „Weimarer Moderne + Bauhaus“ seien dafür geeignet, ist der Tipp der Tourist-Information. Außerdem werden die verschiedenen Weimar-Apps fürs Handy empfohlen.

Erinnert hat die Einrichtung am Markt 10 an ihre zurzeit veränderten Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen 9.30 bis 14 Uhr. Telefonisch ist sie bereits ab 9 Uhr zu erreichen unter Telefon 03643 / 74 50.