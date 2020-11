Touristiker befürchten im Harz einen Umsatzverlust von 800 Millionen Euro

Der jährliche Harzer Tourismustag hat sich als Branchentreff der Touristiker aus der gesamten Region etabliert. Doch dieses Jahr ist vieles anders. Deshalb musste das Treffen diesmal coronabedingt ausschließlich digital stattfinden.

Der Tourismus spielt als Wirtschaftsfaktor in der Harzregion eine wichtige Rolle. Das belegen die Zahlen. Im letzten „normalen“ Tourismusjahr 2019 generierte der Harz über alle Beherbergungsarten hinweg mehr als 11 Millionen Übernachtungen. Zudem konnten über 40 Millionen Tagesgäste begrüßt werden. Das alles bescherte der Region einen Bruttoumsatz über alle Umsatzstufen hinweg von 2,2 Milliarden Euro.

Der Tourismus trage wesentlich zum Erhalt wichtiger Infrastrukturen bei, von denen gleichermaßen Gäste wie Einheimische profitieren, betont Christin Wohlgemuth, Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes. Der Fremdenverkehr sei ein harter und weicher Standortfaktor zugleich.

Die Corona-Krise ist schon in Zahlen messbar. Laut ersten Berechnungen musste der Harztourismus bereits im Frühjahrs-Lockdown von März bis Mai Umsatzverluste von etwa 400 Millionen Euro verkraften. Schätzungen zufolge werden sich diese Zahlen aufgrund der aktuellen Situation bis Jahresende nahezu verdoppeln, befürchtet der Tourismusverband.

„Wir durchschreiten gerade ein tiefes, dunkles Tal“, meint Thomas Brych (SPD), Landrat in Goslar und zugleich Vorsitzender des Harzer Tourismusverbandes. „Aber sobald es möglich ist, starten wir wieder durch.“ Um diese Zeit zu überstehen, bleibe der dringende Appell an die Regierungen auf Bundes- und Landesebene, die unverschuldet in Not geratenen Akteure im Gastgewerbe, in der Event- und Kulturbranche und in anderen betroffenen Bereichen nicht im Stich zu lassen und zugesagte Hilfen schnell und unbürokratisch auszureichen.

Brych hatte den Vorsitz des Harzer Tourismusverbandes erst im Oktober vom scheidenden Landrat Martin Skiebe übernommen.