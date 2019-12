Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trachtentradition und Sangesfreude in Neustadt

Schwarze Schuhe, weiße Strümpfe – hochgezogen bis über die Waden – eine schwarze Hose und ein hellblaues Hemd mit gelben Stickereien: So betritt Heinz Meister die Bühne des Saals Hohnstein in Neustadt. Der Senior ist als Mitglied der Neustädter Trachtengruppe in die Arbeitsbekleidung eines Fuhrmannes geschlüpft. In der Hand hält Heinz Meister eine Peitsche, die er am Samstagabend auch benutzt. Laut und donnernd knallt sie vor den Augen eines etwa 30-köpfigen Publikums durch den Saal und schlägt gegen die Bühnenverkleidung.

Viele Bewohner im Südharzer Neustadt fanden ihr Arbeitsumfeld im Wald. Sie arbeiteten als Förster, hackten Holz, transportierten es wie der Fuhrmann zur Weiterverarbeitung oder köhlerten es, erzählt Werner Korn. Er ist der organisatorische Leiter der Trachtengruppe, die bereits seit 66 Jahren besteht. Monatelange Proben im Vorfeld Einmal im Jahr gestaltet die Trachtengruppe, zu deren Repertoire auch musikalische Einlagen gehören, zusammen mit dem Neustädter Männergesangsverein einen großen Heimatabend. Wochen- und monatelange Proben nehmen sie im Vorfeld auf sich, um Kurgästen genauso wie Einheimischen ein buntes Programm aus heimatverliebtem Liedgut und Trachtentradition zu geben. „Ohne Idealismus der Mitglieder könnte man so etwas gar nicht mehr machen“, spricht Korn für seine Trachtengruppe wie auch den Männerchor. Dieses Mal hätten sich die Macher auch über mehr Gäste gefreut. Doch die blieben aus. Friedel Ibe denkt mit einem Funkeln in den Augen an die Beliebtheit der Heimatabende zu DDR-Zeiten. Beinahe im wöchentlichen Rhythmus hätten damals Heimatabende stattgefunden. „Alle zwei Wochen kamen damals Kurgäste zu uns“, erinnert sich Ibe. Köhlerhandwerk seit 1631 Sie und ihr Mann Otto Ibe kommen seit Jahr und Tag gern zum Heimatabend. Diesmal bringt die Trachtengruppe die Augen des 78-jährigen Köhlermeisters im Besonderen zum Strahlen. Immerhin mimt Trachtenmitglied Frank-Dieter Meyer mit schwarzem Hütchen den Köhler. Bis in die 1960er-Jahre hinein wurde in Neustadt geköhlert, weiß Korn. Der „echte“ Köhlermeister weiß es noch genauer: Dem Köhlerhandwerk wurde seit 1631 nachgegangen. Otto Ibe betreibt heute immer noch einen Meiler, in dem Buchenholz zu Holzkohle wird. Allerdings nur noch zu Schauzwecken als Hobby. Egal, ob Hobby oder als Haupterwerb. Das Köhlern zehrt an den Kräften. „Wenn der Meiler läuft, muss ich ihn etwa zehn Tage lang alle anderthalb Stunden kontrollieren“, sagt der Neustädter. Auch nachts. Richtige Berufsbekleidung gebe es für ihn und seine Altvorderen, die dem Köhlerhandwerk nachgegangen sind, übrigens nicht. „Meist handelte es sich um abgelegte, abgetragene Kleidung“, verrät er. Und für Wissbegierige des Köhlerhandwerkes gilt: Entstieg dem Meiler blauer Qualm, war Kohle dahinter. Melodien aus Birkenrinde Die Sangesfreudigen und Trachtenaffinen wissen, wie sie die Herzen des Publikums für sich gewinnen. Dabei lehren sie das Publikum auch, wie sich Kuhhirten zu früherer Zeit die Langeweile vertrieben – mit Birkenrinde in Form einer geschwungenen Zunge. Die spielt – mit viel Übung – sogar Melodien.