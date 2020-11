Tragischer Unfall: Neunjähriger stirbt beim Spielen mit Freunden

Bei einem tragischen Unfall in der Nähe von Würzburg ist ein neun Jahre alter Junge beim Spielen auf dem Gelände einer ehemaligen Grundschule ums Leben gekommen.

Das Kind hatte offensichtlich am Samstagnachmittag zusammen mit mehreren Kindern im Alter von 7 bis 9 Jahren auf dem Areal in Karlstadt gespielt und sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Ein Notarzt behandelte den 9-Jährigen am Unfallort. Der Junge wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Abend verstarb. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Betroffenen.

Die genauen Hintergründe müssten noch ermittelt werden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.