Der ICAN hat sich in Nordhausen längst etabliert.

Triathleten können in Nordhausen auf Förderung hoffen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Triathleten können in Nordhausen auf Förderung hoffen

Die Stadt Nordhausen gedenkt, die deutschen Triathlonmeisterschaften mit 8000 Euro zu unterstützen. Der Stadtrat soll über die Zuwendung an den Nordhäuser Triathlon-Verein in seiner Sitzung am Mittwoch entscheiden.

Aus Sicht der Rathausspitze wäre das Geld gut angelegt, seien die Meisterschaften im Juli doch eine „einmalige Chance, auf sportlichem Gebiet bundesweit für ein positives Image zu sorgen und nachhaltige touristische Effekte zu generieren“. Erwartet werden etwa 400 Teilnehmer aus ganz Deutschland und noch mehr Zuschauer. Dies wiederum bringt hohe organisatorische, personelle und finanzielle Belastungen für den ausrichtenden Verein mit sich.

Triathlon-Veranstaltungen werden seit dem Jahr 2003 in der Rolandstadt ausgetragen, seit 2013 gibt es neben dem Scheunenhof-Triathlon auch den ICAN.