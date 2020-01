Friedberg. „Falsche Polizisten“ haben von einem älteren Mann in Hessen Vermögenswerte in Höhe von 700.000 Euro ergaunert.

Trickbetrüger ergaunern von Rentner 700.000 Euro

Trickbetrüger haben von einem Rentner in der Wetterau rund 700.000 Euro ergaunert. Die Unbekannten gaben sich am Telefon als Polizisten aus und brachten den alten Mann dazu, seinen Familienschmuck, massenweise Bargeld sowie eigens angekauftes Gold vor seine Haustür zu legen – von dort verschwand das Vermögen spurlos.

Wie die Polizei in Friedberg am Dienstag mitteilte, erschlichen sich die Betrüger mit zahlreichen Anrufen das Vertrauen des ahnungslosen Mannes. Erst nach zwei Wochen schöpfte dieser Verdacht und zeigte den Fall am Montag an. Wie alt der Rentner ist und wo er wohnt, teilte die Polizei nicht mit.