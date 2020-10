Trinken, stolpern, schlafen: Erfurter Löwenbabys erkunden Umgebung

Ein Bild des Friedens, voller Harmonie. Da liegt sie, Löwenmutter Bastet, döst vor sich hin. Vor sich ihre drei Kinder, die am 31. August im Erfurter Zoo geboren wurden. Löwen und schlafen - eine naturgegebene Symbiose. Panthera leo, so der wissenschaftliche Name, verpennt 20 Stunden des Tages im Durchschnitt.

Wenn er aber wach wird, geht's rund. Etwas klappert. Es ist Tierpflegerin Sabine Fuß, die sich im Hinterland der Savanne zu schaffen macht. Ohren aufgestellt. Bei Mutter und Kindern, die tapsig und vorsichtig herumzustolpern beginnen. Vor dem Panzerglas werden die Objektive in Anschlag gebracht. Fotoshooting mit Erfurts jüngster Attraktion. Die Kinder turnen ungelenk auf ihrer Mutter herum, um sich den besten Weg zum Säugen zu suchen.

Löwenbabys sind noch namenlos

Löwenmama Bastet beschützt ihr Trio - zwei Mädchen und einen Jungen. Foto: Marco Schmidt

Sabine Fuß hat den Sichtschieber hochgezogen. Im Nachbarkäfig äugen der stolze und schöne Vater Aslan und die große Schwester Latika durch die Gitterstäbe auf die drei vergleichsweise winzigen Neuankömmlinge. Mutter Bastet sieht sich genötigt, vorsichtshalber einen Brüller abzusetzen. Ein Zeichen an die Verwandtschaft, wer hier den Hut aufhat - die Mutter. Bastet legt sich demonstrativ vors Gästegitter. Direkter Kontakt ist noch nicht. Obgleich, vor einigen Tagen hat Vater Aslan einem seiner drei Kinder genüsslich zur zärtlichen Begrüßung quer übers Gesicht geleckt.

Mehrfach am Tag wird das Schmusegitter hochgezogen, werden die Sichtkontakte zeitlich immer mehr gestreckt. Denn bald darf die Löwenmama mit ihren drei Löwchen ins Freie. Die drei Löwchen, das sind zwei Mädchen und ein Junge. Alle noch namenlos. Der kleine Löwenmann wog letzten Dienstag, als Sabine Fuß dem Trio eine Wurmkur verpasste, 6,1 Kilogramm, die Mädels 5,4 und 5,8 Kilogramm. Gewichtszunahme in zwei Wochen: zwei Kilogramm.

Dürfte inzwischen noch mehr geworden sein. Denn wenn die Löwenbabys nicht schlafen, trinken sie Muttermilch. Gewähr für schnelles Wachstum, welches in der freien Wildbahn unabdingbar ist, um zu überleben. Die Neuankömmlingen holen sich aber schon mal Appetit beim Futter ihrer Mutter. Lecken und riechen an der Portion vitaminreicher Leber, die für ihre Mutter gedacht ist. Und damit sich die Zwerge an der für sie ungewohnten Glasscheibe zum Besucherraum keine Beulen holen, hat man in 30 Zentimetern Höhe rot-weißes Streifenband zur Warnung quer aufgeklebt.

Großer Besucherandrang am vergangenen Wochenende

Die Löwin verhalte sich inzwischen total souverän, sagt Zoodirektorin Sabine Merz. Lässt sich nicht aus der Reserve locken. Auch nicht, wenn der neugierige Nachbar, Ebu, die Tüpfelhyäne, durch die großen Fensterscheiben äugt. Wenn es ihr doch mal zu bunt wird, schnappt sie den Nachwuchs am Schlafittchen und trägt ihn nach hinten, in die blickdichte Höhle. Wie in der Natur. Und wie am letzten Wochenende, als der Besucherandrang an der Löwensavanne riesig war. Leider habe der eine oder andere nicht verstanden, dass Tiere auch ihre Ruhe haben und nicht ständig fürs neugierige Publikum auf dem Präsentierteller sitzen, liegen oder herumlaufen wollen. Da musste die Zoochefin mehrfach einige erklärende Worte finden, um den Unmut einzudämmen.

Je älter der Löwennachwuchs wird, desto größer werden die Ausflüge. Eventuell dürfen sie nächste Woche mit Frau Mama in die Außenanlage, sagt Sabine Fuß. Und in acht oder neun oder zehn Wochen könne man dann den Versuch eines ersten direkten Kontaktes der Babys mit Vater Aslan und Schwester Latika unternehmen, so die Tierpflegerin. Das habe schon im Vorjahr gut geklappt, erinnert sie sich. „Da passiert nix. Und wenn der Vater zu aufdringlich wird, kriegt er von der Gattin eins auf die Mütze", sagt sie lachend.

Diese Löwengeburt sei für den Erfurter Zoo eine Art Gütesiegel und Besuchermagnet zugleich, so Sabine Merz stolz. Schon des Löwenvaters Aslan wegen, der „ein extrem schöner Mann“ sei, an dessen Nachzuchten auch andere Zoos großes Interesse hätten.

