Trinkwasserproblem am Schern bei Werther bleibt

Das Angebot steht: Mit bis zu 85 Prozent unterstützt das Land private Grundstückseigentümer ohne Trinkwasseranschluss beim Bau von Brunnen, Aufbereitungsanlagen und Leitungen. Kann so das Trinkwasserproblem am Schern gelöst werden?

Mario Theiler und seine Familie kaufen ihr Trinkwasser seit fast vier Jahren in Flaschen – wie auch den Nachbarn auf den angrenzenden vier Grundstücken wurde dem Mann 2016 vom Gesundheitsamt untersagt, den Hausbrunnen zum Trinken weiter zu nutzen: Das Wasser war mikrobiologisch belastet, enthielt außerdem zu viel Nitrat.

Der Petitionsausschuss des Erfurter Landtags nahm sich des Themas an, sensibilisierte die Landesregierung. Seit Jahresbeginn nun ist die neue Förder-Richtlinie in Kraft. Privatleute bekommen demnach mindestens 1000, maximal 22.000 Euro, liegt deren Grundstück im Außenbereich einer Gemeinde. Im Fall des Schern ist das so.

Mario Theiler wird von der Förderung trotzdem keinen Gebrauch machen: „Laut geologischem Gutachten gibt es in 40 Metern Tiefe Wasser. Aber wer sagt denn, dass es Trinkwasserqualität hat, nicht zu nitratbelastet ist?“, fasst Theiler seine Skepsis in Worte. Außerdem: Laut Kostenvoranschlag würde der Brunnenbau rund 30.000 Euro verschlingen. Der mindestens 15-prozentige Eigenanteil wäre immer noch zu viel. Seine Nachbarn, sagt Mario Theiler, sähen das genauso. So sind sie froh, dass der Wasserverband Nordhausen (WVN) Trinkwasser im Wasserwagen herankarrt.

Die Versorgungsleitungen des WVN sind vom Schern drei Kilometer entfernt. Neue Rohre verlegen mochte der Zweckverband nicht auf eigene Kosten. Die Kommunalaufsicht weiß er hinter sich. Doch nicht nur die Belastung der Solidargemeinschaft führte der Wasserverband ins Feld – auch hatte er hygienische Bedenken, bliebe das Trinkwasser angesichts von nur 16 Anwohnern am Schern doch zwischen elf und 13 Tagen in der Leitung.

Nach umfassender rechtlicher Prüfung sah auch die Landesregierung keine Möglichkeit, den WVN zu verpflichten, die Siedlung Schern an das zentrale Trinkwassernetz anzuschließen. So entwickelte sie in Abstimmung mit den Abgeordneten des Petitionsausschusses die neue Richtlinie zur Förderung von trinkwassertechnischen Anlagen.