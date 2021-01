Trotz Engpass im UH-Kreis: Wer Termin hat, wird geimpft

In Bad Langensalza ist am Mittwoch, 13. Januar, die erste Impfstelle im Unstrut-Hainich-Kreis gegen das Coronavirus in Betrieb gegangen.

Rund 650 Menschen haben sich in den ersten neun Tagen in der Impfstelle im Bad Langensalzaer Hufeland-Klinikum gegen das Coronavirus impfen lassen. Mindestens 72 Impfwille täglich seien das seit dem Start am Mittwoch vergangener Woche gewesen, teilt Impfmanagerin Tatjana Weiß von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) mit. Corona-Blog: Hohe Übersterblichkeit bei über 80-Jährigen im Dezember – Regierung will nachbarschaftliche Kinderbetreuung erleichtern

Trotz gegenwärtiger Engpässe bei der Bereitstellung des Impfstoffes sei sichergestellt, dass jeder, der einen Termin bekommen habe, auch geimpft werde. Das gelte auch für die zweite Impfung.

Impfwillige sollten sich an ihren vereinbarten Termin halten. Wer früher kommt, muss warten. Das hatte gerade in den ersten Tagen für Warteschlangen vor der Impfstelle gesorgt. Die Situation habe sich jetzt aber entspannt, sagt die Impfmanagerin. Geimpft wird im Fünf-Minuten-Takt. Die Dienstplanung der eingeteilten Ärzte und Medizinischen Fachangestellten für den restlichen Januar steht und auch für Februar ist sie weitgehend fertig. Ab 3. Februar wird in Bad Langensalza auch im Zwei-Schicht-System geimpft, also zusätzlich auch vormittags.

Großteil der zu Impfenden ist über 80

In Mühlhausen nimmt die Impfstelle (Lindenhof 6) am 3. Februar ihren Betrieb auf, vorerst nur nachmittags. Alle freien Termine dort sind erst einmal vergeben. Abhängig von weiteren Impfstoff-Lieferungen können Termine unter www.impfen-thueringen.de vereinbart werden. Über die Seite können auch wichtige Unterlagen ausgefüllt und erfasst werden, was die Arbeit in der Impfstelle vereinfacht, so Tatjana Weiß. Mit dem “Laufzettel” könnten die Daten vom Anamnese- und Aufklärungsbogen besser abgeglichen werden. Der größte Teil der Impfwilligen nutze diese Möglichkeit.

Viele ältere Menschen bekämen dabei Hilfe aus der Familie. Über-80-Jährige sind die größte Gruppe der gegenwärtig zu Impfenden. Mitarbeiter aus medizinischen Berufen nehmen nur einen sehr kleinen Teil ein – unter anderem, weil in den Pflegeeinrichtungen selbst mobile Impfteams unterwegs sind oder Krankenhäuser, wie das Hufeland-Klinikum ihre Mitarbeiter selbst impfen.