Trotz Partys und Feuerwerk eine ruhige Silvesternacht

Auf vielen großen und kleinen Partys im Landkreis Sömmerda wurde das neue Jahr fröhlich begrüßt. Der neu gegründete Heimat- und Kulturverein Vogelsberg zum Beispiel feierte erstmals gemeinsam im Bürgerhaus des Ortes Silvester. Viele hatten in den vergangenen Jahren eine solche Veranstaltung vermisst, und so gab es mit 128 Anmeldungen eine große Resonanz auf die familiäre Vereinsfeier.

Familiäre Vereinsfeier in Vogelsberg

In der Regie von Ilka Steininger und ihrer Tochter Alexandra lag die Vorbereitung, an der sich zahlreiche Helfer aus dem Dorf beteiligten. Am Vortag war der Saal geschmückt worden, am frühen Silvesterabend brachten dann viele ihre „Zutaten“ zum Bürgerhaus. So war etwa Steffen Schrader für die Getränke verantwortlich, Eckhardt Liebermann hatte Nachspeisen dabei, und Frank Spangenberg bereitete seine Spezialität vor: Mutzbraten. Nach und nach füllte sich das Büfett.

Eckhardt Liebermann, Ilka Steininger, Steffen Steininger und Steffen Schrader (von links) waren schon bei der Vorbereitung der Party im Vogelsberger Bürgerhaus gut gelaunt. Foto: Ilona Stark

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Steffen Steininger freute sich auf den geselligen Abend. Das Gemeinwesen zu beleben, das dörfliche Leben zu fördern, genau dies war das Anliegen für die Vereinsgründung im März des zu Ende gegangenen Jahres gewesen. Es gibt zwar schon mehrere Vereine im Dorf, doch für die Einwohner im mittleren Alter sollte ein Rahmen für gemeinsame Aktivitäten gefunden werden. Dabei, betont Steffen Steininger, können sich nicht nur die 26 Vereinsmitglieder einbringen, sondern jeder aus dem Dorf.

Weitere Baumpflanzaktion geplant

Für das kommende Jahr hat der Verein schon einige Pläne. Neben dem 2019 erstmals veranstalteten Ostereiersuchen soll auch die Baumpflanzaktion fortgesetzt werden. Der Wirtschaftsweg Richtung Sprötau solle komplett begrünt werden. Nach dem erfolgreichen Afrika-Abend im vergangenen Jahr soll es einen weiteren Themenabend geben. Und im Herbst wolle man sich eventuell mal eine mobile Obstpresse für die Dorfbewohner ausleihen ...

Abgebrochene Scheibenwischer und gesprengte Briefkästen

Insgesamt verlief die Silvesternacht im Landkreis recht friedlich, schätzte die Polizei ein. Ein paar kleinere, silvestertypische Vorfälle allerdings mussten aufgenommen werden, hieß es seitens der Polizeiinspektion Sömmerda. So gab es einige Kleinbrände an Mülltonnen, ein paar Sachbeschädigungen an Autos wie abgebrochene Scheibenwischer, einige Briefkästen wurden gesprengt. Durch Pyrotechnik entstandene Verletzungen wurden jedoch nicht bekannt, auch gravierende Ereignisse mussten nicht registriert werden.

Sechs Feuerwehreinsätze in Sömmerda

Die Freiwillige Feuerwehr Sömmerda hatte ebenfalls eine halbwegs ruhige Nacht, wie Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld berichtete. Vor Mitternacht waren ein Mülltonnenbrand und eine Rauchentwicklung auf dem Markt zwischen Rathaus und Kirche gemeldet worden. Beides stand aber nur in Zusammenhang mit dem Einsatz von Feuerwerk. Nach Mitternacht habe es dann noch vier Einsätze gegeben, auch hier aber lediglich zu Mülltonnen, brennenden Feuerwerksbatterien und einem Balkonbrand, der aber bei Eintreffen der Einsatzkräfte schon aus war.

Die Mitarbeiter der Firma Umweltdienst Sömmerda Maik Wirth (links) und Sven Kürschner sowie Peter Drehmann mit der Kehrmaschine beseitigen auf dem Sömmerdaer Markt die Hinterlassenschaften der Silvesternacht. Foto: Ilona Stark

Den Hinterlassenschaften der Nacht rückte am Neujahrsmorgen das Team der Umweltdienst Sömmerda GmbH zu Leibe. Ab 7 Uhr kehrten Sven Kürschner und Maik Wirth auf dem Sömmerdaer Markt den groben Abfall zusammen und leerten die Papierkörbe. Peter Drehmann drehte Runde um Runde mit der Kehrmaschine. Später ging es bis in den frühen Nachmittag in der Straße der Einheit und am Böblinger Platz weiter.