Überblick zu Baustellen und Straßensperrungen im Südharz

Die Grimmelallee in Nordhausen ist seit 17. Februar zwischen Heinrich-Zille-Straße und Grimmel bis zum 30. Juni wegen des grundhaften Straßenausbaus voll für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bochumer Straße.

Voll gesperrt ist derzeit die Richard-Wagner-Straße Ecke Stolberger Straße in Nordhausen, weil hier ein neues Haus entsteht.

Kabelverlegungen machen eine Vollsperrung der Kirchgasse in Ilfeld nötig. Anvisierter Endtermin ist der 20. März.

Der Abschnitt zwischen Pützlingen und B 243 ist ab 16. März bis Ende August dicht für den Verkehr, weil hier eine Brücke saniert wird.

Vollgesperrt bis 10. April ist die Landstraße zwischen Mackenrode und Tettenborn. Straßeninstandsetzungen dauern hier bis 10. April.

Eine Vollsperrung erwartet Autofahrer in der Sandstraße 33 in Bielen. es laufen dort Sanierungsarbeiten an der Straßenoberfläche.

Die Straße Winkelberg in Rüdigsdorf ist noch bis voraussichtlich Ende Juni durch Kanalbauarbeiten für den Verkehr voll gesperrt.

Die Vater-Jahn-Straße in Niedersachswerfen bleibt bis Ende April wegen der Sanierung des Kanals voll gesperrt.

Die Sangerhäuser Straße in Nordhausen ist bis Ende März zwischen Turnhalle und Marienweg wegen Straßenbaus und des Verlegens der Fernwärmeleitungen voll gesperrt.

Der Aueblick in Nordhausen bleibt an der Ecke zur Stolberger Straße bis August wegen der Sanierung eines Wohnblocks gesperrt.

In Woffleben sind Schulstraße, Siedlung und Bahnhofstraße wegen Kanalbaus bis zum Jahresende voll gesperrt.

Wegen Kanalbauarbeiten ist die Rüdigsdorfer Straße in Nordhausen bis Ende Juni halbseitig gesperrt.

In Ellrich sind die Salzstraße und die Johann-Sebastian-Bach-Straße vom 4. März bis Ende August wegen grundhaften Ausbaus der Straßen gesperrt. Der Verkehr wird über Werna umgeleitet.

In Görsbach ist die Beethovenstraße noch bis Ende März voll gesperrt.

In Rodishain müssen in der Hainfeldstraße zwei Brücken bis zum 13. März voll gesperrt werden.

In Nordhausen muss die untere Bahnhofstraße bis 18. März halbseitig gesperrt werden. Der Grund: Erneuerung einer Entwässerungsrinne.

In der Dr.-Külz-Straße in Nordhausen wird ein Kanal repariert. Deshalb ist die Straße noch am Montag dicht.





Quellen: Stadt Nordhausen und Landratsamt