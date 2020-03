Übernachten, wo früher Preußenpulver lagerte

1843 haben die Preußen etwas gebraucht, um ihr Pulver zu lagern. Sie haben es wie eine Festung gebaut. Ein Meter dicke Mauern, 30 Zentimeter dick die Zwischendecke. Für alle Fälle. Wie sich die Zeiten ändern. Seit gestern dient die Pulverhütte, wie sie jetzt heißt, als Gästehaus im Egapark. Die ersten Gäste hatten schon eingecheckt, als draußen die Festreden gehalten wurden. Und dem historischen Exkurs von Ega-Chefin Kathrin Weiß lauschten. Dann wurden die acht Herren, Teilnehmer einer Tagung, mit Handschlag von Erfurts Stadtoberhaupt begrüßt. Hat man auch nicht so oft.

2016 verkaufte die Stadt der Ega das Gebäude

Es sei eine weise Entscheidung gewesen, damals, 2016, lobte der Oberbürgermeister. Andreas Bausewein meinte den Verkauf des Gebäudes, das zu DDR-Zeiten als Ledigenwohnheim der Iga-Mitarbeiter genutzt wurde, an die Ega. 20 Jahre stand das Haus leer. Nun ist nach zweijähriger Bauzeit neuer Glanz eingezogen. 650.000 Euro hat die Ega investiert in die Ertüchtigung der Bausubstanz, knapp 200.000 Euro steuerte die Lebenshilfe bei, um aus dem alten Friedenspulvermagazin eine attraktive Herberge zu machen. Die wartet nun mit acht Doppel- und zwei Einzelzimmern auf. Vier liegen im Erdgeschoss, sechs in der ersten Etage. Geschmackvoll eingerichtet mit einem Wechsel aus Holzmobiliar und historischen Steindetails. Ab 45 Euro pro Nacht plus 15 Euro fürs Frühstück buchbar. Wer jetzt schnell ist, bekommt sogar noch zur Bundesgartenschau etwas.

Für die Lebenshilfe ist es das zweite Gästehaus

Warum die Lebenshilfe ein zweites Gästehaus braucht? Weil das alte, das Haus Dreienbrunnen im Luisenpark, nach 21 Jahr Erneuerung nötig hat, sagt Uwe Kintscher, der Chef der Lebenshilfe. Und weil die Nachfrage inzwischen derart hoch ist, dass man zwar pro Jahr rund 8000 Zusagen geben konnte, aber auch 5000 Gästen erklären musste, dass alles ausgebucht ist. So geht es nun fast im fliegenden Wechsel. Im Januar wurde im Luisenpark mit dem Umbau begonnen. Kostenpunkt: 1,2 Millionen Euro. Und fast im Gegenzug eröffnet die Pulverhütte. Zwölf Mitarbeiter um den Chef Silvio Varga betreuen für die Lebenshilfe in beiden Häusern die Gäste. Die im Übrigen auf der Ega ihr Frühstück in der ebenfalls von der Lebenshilfe betriebenen Caponniere, die nur einen Steinwurf entfernt liegt, einnehmen können. Oder es sich vom Zimmerservice servieren lassen können.

W-Lan, Elektroladesäule, Partykeller gehören zur Ausstattung

Unser Ziel ist es, mit diesem Angebot Menschen mit Behinderung genauso zu erreichen, wie andere Gäste, Tagungsteilnehmer, sagt Uwe Kintscher. Das Haus auf der Ega ist barrierefrei gebaut, es gibt kostenfreies W-Lan und eine Ladesäule für Elektroautos. Und als Draufgabe demnächst noch einen Partykeller neben dem Gebäude. Der spendet in heißen Sommern Kühlung, liegt er doch unter einer vier Meter dicken Erdschicht.