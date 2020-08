Ulrich Wilke war acht Jahre lang Bürgermeister in Niedersachswerfen.

Ulrich Wilke verlässt den Ortschaftsrat in Niedersachswerfen

Eine Ära endet. Ulrich Wilke legt sein Ehrenamt als Mitglied des Ortschaftsrates in Niedersachswerfen nieder. „Ich will kürzertreten“, sagt der 68-Jährige. „Als Rentner muss ich mir meine Kräfte einteilen.“ Denn als Mitglied des Harztor-Gemeinderates will er diese Legislaturperiode beenden. Auch als Vorsitzender des Bauausschusses bleibt der Diplom-Ingenieur für Wasserwirtschaft der Landgemeinde erhalten.