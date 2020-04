Unbekannte fackelten das Osterfeuer in Hörningen ab.

Unbekannte zünden verbotenes Osterfeuer in Hörningen an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte zünden verbotenes Osterfeuer in Hörningen an

Sämtliche Südharzer Osterfeuer waren aufgrund der Corona-Krise abgesagt worden. Der Holzhaufen in Hörningen brannte dennoch. Unbekannte Täter hatten ihn auf dem Festplatz an der Eiche in der Nacht zum Sonntag angezündet. Ein Zeuge, dessen Hund plötzlich unruhig war, bemerkte die Flammen. Er alarmierte die Feuerwehr. Der Haufen brannte lichterloh. Die freiwilligen Wehren aus Hörningen und Herreden eilten ebenso herbei wie die Einsatzkräfte der Nordhäuser Berufsfeuerwehr. Die Hörninger ließen schließlich das Feuer kontrolliert abbrennen. Von den Brandstiftern fehlt jede Spur. Hörningens Bürgermeister Norbert Helmke meint zurückblickend: „Ich bin nur froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.“